Пучков: жителей затопленных в Тюменской области домов нужно привлекать к оценке ущерба

ТЮМЕНЬ, 16 мая. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков потребовал от властей Тюменской области привлекать жителей затопленных домовладений к оценке нанесенного им ущерба. Об этом он заявил в ходе заседания правительственной комиссии в городе Ишиме, который больше всего пострадал от паводка.

"Мы начинаем этап восстановления в Ишимском районе Тюменской области. Необходимо сформировать комплексные аварийно-восстановительные бригады, которые должны ежесуточно совершать обходы пострадавших в результате паводка территорий. Главная задача - восстановление энергетики. Каждому подворью и домовладению должна быть оказана адресная помощь, приоритет в этой работе должен отдаваться людям пожилого возраста", - сказал министр.

Кроме того, будет создана оценочная бригада, в задачу которой войдет фиксация нанесенного паводком ущерба. "К этой работе необходимо привлекать общественность. Все документы по оценке имущества должны быть доступны, приоритет в этой работе - гласность и открытость", - подчеркнул Пучков. Обращаясь к губернатору Тюменской области Владимиру Якушеву, министр попросил особое внимание уделить тем людям, которые в настоящее время вынужденно находятся в пунктах временного размещения.

Глава МЧС потребовал также от полиции усилить работу по обеспечению безопасности затопленных жилых домов для недопущения мародерства. "Необходимо усилить патрулирование затопленных территорий, должны постоянно дежурить сотрудники полиции для недопущения проникновения в дома посторонних лиц", - сказал он.

Министр потребовал запретить и любое перемещение людей на маломерных плавсредствах в затопленных районах. "Сегодня мы в ходе мониторинга обнаружили двух мужчин на лодке, это категорически недопустимо. Требую запретить перемещение людей и организовать за этим жесткий контроль. Это задача для подразделений Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) и полиции, это вопрос жизни и здоровья людей", - сказал министр, попросив усилить контроль и за санитарно- эпидемиологической обстановкой и качеством питьевой воды в подтопленных районах.