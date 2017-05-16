Индустриальная биеннале пройдет в бывшем здании Уральского приборостроительного завода

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Площадкой основного проекта четвертой Уральской индустриальной биеннале современного искусства в Екатеринбурге станет бывшее здание Уральского приборостроительного завода. Об этом сообщили в Уральском филиале Государственного центра современного искусства (ГЦСИ-РОСИЗО).

"В 2017 году четвертая Уральская индустриальная биеннале пройдет с 14 сентября по 12 ноября в Екатеринбурге и городах региона. В этом году основной проект биеннале пройдет в бывшем здании Уральского приборостроительного завода в Екатеринбурге по адресу ул. Горького, 17", - сообщили там.

Организаторы выставки добавили, что сейчас здание находится в заброшенном состоянии, но к осени оно будет готово к проведению мероприятия. "Площадь здания очень большая", - сказали они, напомнив, что первая и вторая биеннале проходили на территории типографии "Уральский рабочий", а третья - впервые показала гостиницу "Исеть", являющуюся частью памятника конструктивизма - жилого комплекса "Городок чекистов".

Ранее ТАСС сообщал, что куратор четвертой Уральской индустриальной биеннале современного искусства, главный куратор музея современного искусства Серралвеш города Порту (Португалия) Жоан Рибас назвал имена художников, выбранных для участия в основном проекте выставки. В него вошли пять самостоятельных авторов и две арт-команды: свои проекты на биеннале представят художники Александр Баженов (Екатеринбург), Людмила Калиниченко (Екатеринбург) и Алексей Щигалев (Пермь), фотографы Сергей Потеряев (Екатеринбург) и Федор Телков (Екатеринбург), а также нижнетагильская арт-группа ЖКП и объединение "Куда бегут собаки". Список всех участников основного проекта и программы арт-резиденций биеннале будет объявлен в середине июня, добавили в ГЦСИ-РОСИЗО.

Уральская индустриальная биеннале современного искусства - один из крупнейших международных проектов в области современного искусства в регионах, который каждые два года организует и проводит Государственный центр современного искусства (ГЦСИ) в составе РОСИЗО в Екатеринбурге и на Урале с 2010 года. Четвертая биеннале пройдет с 14 сентября по 12 ноября под темой "Новая грамотность".

Экспертный совет выбрал в качестве куратора основного проекта выставки Жоана Рибаса, ранее он работал куратором Центра визуальных искусств List в Массачусетском технологическом институте (МИТ). Он стал четырехкратным победителем премии Международной ассоциации художественных критиков за лучшую выставку (2008-2011) и получил премию за лучшую выставку фонда Эмили Холл Тримейн (2010).