Город в Свердловской области остался без водоснабжения из-за ремонта водовода

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Около 90% жителей город Красноуральск в Свердловской области осталось без водоснабжения из-за ремонта на водоводе. Об этом сообщила корреспонденту ТАСС заместитель главы городской администрации Светлана Макарова.

"Остановка водоснабжения действительно есть, большинство города, 90%, сейчас без воды. Причиной отключения стал плановый ремонт на крупном водоводе, жители были своевременно предупреждены, меры все были приняты, какие необходимо принимать в этих случаях. Подвоз воды осуществляется там, где это необходимо, питьевую воду запасли жители", - рассказала Макарова.

По словам сотрудников администрации, водоснабжение должно быть восстановлено к вечеру 16 мая. В Красноуральске проживает около 23 тыс. человек.