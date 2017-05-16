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Город в Свердловской области остался без водоснабжения из-за ремонта водовода

Новости Урала
16 мая, 13:24 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 16, мая. /ТАСС

Водоснабжение в Красноуральске, где проживает около 23 тыс. человек, должно быть восстановлено к вечеру 16 мая

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Около 90% жителей город Красноуральск в Свердловской области осталось без водоснабжения из-за ремонта на водоводе. Об этом сообщила корреспонденту ТАСС заместитель главы городской администрации Светлана Макарова.

"Остановка водоснабжения действительно есть, большинство города, 90%, сейчас без воды. Причиной отключения стал плановый ремонт на крупном водоводе, жители были своевременно предупреждены, меры все были приняты, какие необходимо принимать в этих случаях. Подвоз воды осуществляется там, где это необходимо, питьевую воду запасли жители", - рассказала Макарова.

По словам сотрудников администрации, водоснабжение должно быть восстановлено к вечеру 16 мая. В Красноуральске проживает около 23 тыс. человек.

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