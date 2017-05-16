Суд продлил арест главы администрации района Екатеринбурга до 20 июля

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил арест главы администрации Верх-Исетского района Александра Бреденко, обвиняемого в получении взятки, до 20 июля. Об этом сообщили ТАСС в суде.

"Арест Бреденко продлен до 20 июля", - уточнили в суде.

По версии следствия, 21 февраля Бреденко, находясь в своем рабочем кабинете, получил от предпринимателя взятку в 150 тыс. рублей. Денежные средства предназначались за входящие в полномочия главы районной администрации действия в рамках ранее заключенного с индивидуальным предпринимателем муниципального контракта по санитарному обслуживанию территории Верх-Исетского района Екатеринбурга, а также за общее покровительство.

После получения денежных средств Бреденко был задержан сотрудниками регионального УФСБ. Суд в феврале избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. В апреле домашний арест главы администрации Верх- Исетского района Екатеринбурга был продлен на месяц.