Дело о массовой драке на рок-фестивале "Торнадо" в 2010 году передано в суд

Во время драки на рок-фестивале в Миассе. Август 2010 года © ИТАР-ТАСС/ИА "Челновости.Ру"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении одного из организаторов массовых беспорядков на рок-фестивале "Торнадо" в городе Миассе Челябинской области в 2010 году передано в суд, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Следственными органами СК РФ по Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении Александра Гиря, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Организация массовых беспорядков" и "Возбуждение ненависти по признакам принадлежности к определенной социальной группе" <…> Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд", - говорится в сообщении.

Уголовное дело в отношении Гиря было выделено в отдельное производство и приостановлено в связи с тем, что он длительное время скрывался от правосудия. В июне 2016 года расследование по уголовному делу было возобновлено.

Массовая драка

Ранее сообщалось, что в Челябинской области суд вынес приговор 13 участникам массовой драки на рок- фестивале "Торнадо". Приговором суда организатору массовой драки Роберту Назаряну назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы, его соучастникам Константину Катаеву и Андрею Изметьеву - 5 и 4,5 года лишения свободы соответственно. Остальные участники драки приговорены к срокам лишения свободы от трех до четырех лет.

Рок-фестиваль "Торнадо" проходил с 27 по 29 августа 2010 года на территории детского оздоровительного лагеря имени Зои Космодемьянской в поселке Тургояк Миасса, на нем присутствовало более 2 тысяч зрителей. 28 августа возле одного из кафе во время рок-фестиваля между несколькими посетителями и группой местных жителей произошел конфликт. Местные жители решили отомстить и на следующий день прибыли на территорию, где проходил фестиваль, начали избивать его посетителей, уничтожать имущество. Основной причиной преступления, по данным следствия, явилось неприятие нападавшими увлечения участников фестиваля рок-музыкой.

Особую сложность для следователей представляло установление всех участников конфликта с обеих сторон, так как молодые люди приехали в Миасс не только из Челябинской области, но и из Башкирии, Свердловской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского автономного округа и других субъектов РФ. Участников драки устанавливали с помощью фотопортретной экспертизы, которая стала важным доказательством виновности обвиняемых. Потерпевшие устанавливались через обращение следователей в СМИ и с помощью социальных сетей. Установив всех участников фестиваля, следователи признали потерпевшими 39 человек. В рамках расследования проведено более 700 допросов свидетелей и потерпевших, 40 обысков и выемок, объем уголовного дела составил 73 тома.

В апреле в суд было направлено уголовное дело в отношении бывшего начальника изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых УВД по Миасскому городскому округу Михаила Черняка, который в августе 2010 года был назначен ответственным за обеспечение общественного порядка на рок-фестивале. Майору милиции было предъявлено обвинение в халатности за то, что он не воспрепятствовал проникновению на фестиваль группы агрессивно настроенных вооруженных молодых людей и не принял должных мер по предупреждению и пресечению их преступных действий. В результате на территории лагеря прошли массовые беспорядки. Черняк был уволен из органов МВД.