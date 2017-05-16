На церемонии открытия ИННОПРОМа-2017 покажут традиционную культуру Японии

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Открытие международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2017 в Екатеринбурге пройдет под темой "умного" производства - от идеи до конвейерного выпуска промышленного продукта, отдельная кульминационная часть мероприятия будет посвящена традиционной культуре Японии - страны-партнера выставки, говорится в сообщении оргкомитета.

"В киноконцертном зале "Космос" соберутся около двух тысяч зрителей, чтобы увидеть уникальное технологическое шоу на стыке искусства и высоких достижений промышленности. На сцене "Космоса" зрители увидят сочетание хореографии и звучания традиционных музыкальных инструментов - японских барабанов, бамбуковой флейты сякухати и трехструнного сямисена. Организатором японской части шоу выступает Посольство Японии в России и японская компания Hakuhodo", - сообщается в пресс-релизе.

Отмечается, что в дни ИННОПРОМа Япония проведет обширную культурную программу, включающую церемонию открытия национальной экспозиции страны-партнера выставки, концерт национальной японской музыки и официальный вечер-прием Японии.

ИННОПРОМ - международная промышленная выставка, проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. Национальная экспозиция партнера выставки в 2017 году - Японии - займет 3 тыс. кв. м, а численность японской делегации превысит 500 человек. На выставке разместятся также национальные экспозиции Германии, Италии, Индии, Южной Кореи.