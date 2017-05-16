Паводок в Тюменской области: восстановительные работы и начало выплат пострадавшим

ТЮМЕНЬ, 16 мая. /ТАСС/. Наиболее сложная паводковая ситуация в Тюменской области сложилась в трех муниципальных районах - Ишимском, Викуловском, Абатском, а также в самом городе Ишим. Сейчас волна паводка смещается на север региона, также начинаются восстановительные работы. Для контроля за ситуацией глава МЧС России Владимир Пучков совершил облет пострадавших районов, посетил временные пункты размещения жителей области и провел заседание правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка. Губернатор Тюменской области Владимир Якушев отметил, что первые жители, чьи дома и имущество пострадало от прихода "большой воды", уже получили материальные выплаты из областного бюджета.

Подтоплено более 60 домов

Со вторника в Тюменской, Омской и Кировской областях из-за прохождения весеннего паводка введен режим ЧС. В Тюменской области остаются подтопленными более 60 домов и придомовых территорий с населением 174 человека, в том числе 48 детей и более 6,6 тыс. нежилых садоводческих участков в пойменной части реки Ишим. Из затопленных районов отселены 584 человека, в том числе 153 ребенка, а 175 человек, из них 45 детей, размещены в пунктах временного размещения (ПВР).

С борта вертолета глава МЧС России Владимир Пучков с оперативной группой МЧС и губернатором области Владимиром Якушевым осмотрели подтопленные места, в частности в Абатском и Ишимском районах. По словам Пучкова, системы инженерных коммуникаций и затопленные дороги будут восстановлены.

"Как только сойдет вода, будут сформированы оценочные комиссии. Именно они займутся оценкой ущерба, нанесенного паводком. Кроме того, мы продолжим наращивать группировку в Тюменской области, будут формироваться комплексные бригады, которые помогут жителям в восстановлении пострадавшего имущества, очистке и уборке территории от мусора и грязи", - сказал глава МЧС, поблагодарив жителей подтопленных районов за проявленное понимание в связи со сложившейся ситуацией.

Также Пучков потребовал привлекать жителей затопленных домовладений к оценке нанесенного им ущерба, усилить работу по обеспечению безопасности затопленных жилых домов для недопущения мародерства, запретить любое перемещение людей на маломерных плавсредствах в затопленных районах и попросил усилить контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой и качеством питьевой воды в подтопленных районах.

Первые выплаты

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев сообщил, что большинство жителей Ишима, пострадавше от паводка, получат материальные выплаты из регионального бюджета уже до конца дня. Позже власти определятся и с выплатами тем семьям, у которых единственное жилье находилось в подтопленных садовых товариществах. По словам Якушева, также принято решение об оказании помощи из резервного фонда РФ. Власти уже приступили к сбору документов и оформлению заявки на получение денежных средств.

Глава региона добавил, что жителям, чьи дома будут непригодны для жизни, предоставят новое жилье. В настоящее время волну паводка ожидают в Викуловском муниципальном районе, здесь заканчивается отсыпка дамбы протяженностью 700 м до отметки 11,5 м, которую практически вручную возвели местные жители, казаки и спасатели.

Ситуация в регионах Урала

По данным пресс-службы правительства Курганской области, уровень воды в реке Тобол продолжает снижаться. " Я убежден, что говорить о каких-то угрозах, особенно с учетом тех превентивных мер, которые мы провели, уже не стоит. В результате существенных подтоплений на территории области не произошло, в перспективе второго подъема воды уже не будет", - цитирует пресс-служба губернатора региона Алексея Кокорина.

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) вскрытие льда на реке Обь ожидается на неделю позже, чем в прошлом году, из-за морозной весны. По прогнозам синоптиков, ледоход на реке в районе Салехарда ожидается не раньше 25 мая. В 2016 году ледоход начался 19 мая, сейчас вскрытие льда отмечается на территории Ханты-Мансийского автономного округа - в 90 километрах от границы с ЯНАО.