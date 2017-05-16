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В пяти городах Челябинской области ожидается опасный для здоровья уровень смога

Новости Урала
16 мая, 17:40 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 16, мая. /ТАСС

В МЧС отметили, что при таких погодных условиях жителям региона рекомендовано не выходить из дома без необходимости

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая. /ТАСС/. Опасный для здоровья уровень смога ожидается в пяти городах Челябинской области - Челябинске, Сатке, Карабаше, Коркино и Троицке, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по региону.

"По данным Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на территории населенных пунктов Челябинск и Сатка в ближайшие сутки сохранятся метеорологические условия первой степени опасности, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, которые установились 15 мая. Также в ближайшие сутки неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Карабаше, Коркино и Троицке", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что при таких погодных условиях жителям региона рекомендовано не выходить из дома без необходимости, употреблять как можно больше воды, предпочтение отдавать минеральной щелочной воде или кисломолочной продукции. "При задымленности лучше отказаться от лишних нагрузок", - уточнили в МЧС.

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