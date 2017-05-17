В Тюменской области создадут предприятие полного цикла переработки древесины

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Крупное предприятие с полным циклом переработки древесины создадут в Тюменской области, инвестиционный проект планируют реализовать в течение шести лет, сообщили в областном департаменте лесного комплекса.

"Производственное лесохозяйственное предприятие с полным циклом переработки древесины реализуется в селе Исетское. Планируется, что его организация получит статус приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов. В настоящее время заявка на его реализацию уже согласована Рослесхозом и направлена для подтверждения статуса в Минпромторг РФ", - говорится в сообщении.