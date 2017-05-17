Защита челябинского экс-губернатора обжалует в ЕСПЧ отказ суда рассмотреть жалобы на обыск

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Защита бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, обвиняемого в получении взяток на 26 млн рублей, обжалует отказ Челябинского областного суда в рассмотрении жалобы на обыски в его доме в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщил ТАСС адвокат Юревича Игорь Трунов.

"Суд отказался рассматривать этот вопрос, и мы обжалуем этот отказ - в законности или незаконности изъятия тех или иных вещей, то есть, лишение человека его конституционного права на владение собственностью. Мы считаем, что суд не имеет право уклоняться от рассмотрения данного вопроса. Мы думаем обратиться в Европейский суд (по правам человека - прим. ТАСС) и в Конституционный суд", - сказал он.

Во вторник, 16 мая, Челябинский областной суд признал законными обыски у бывшего губернатора региона Михаила Юревича, оставив, таким образом, без изменений постановление Центрального районного суда Челябинска от 16 марта 2017 года. В марте Центральный районный суд Челябинска удовлетворил ходатайство следователя, разрешив обыск в доме Юревича.

Ранее сообщалось, что адвокаты Юревича также подали жалобы на объявление своего подзащитного в международный и федеральный розыск. Юревич был объявлен в международный розыск 5 мая. Сейчас он проходит медицинское обследование в Лондоне, и, по словам его адвоката, врачи не разрешают ему летать на самолете. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко ранее сообщила, что бывший губернатор Челябинской области, игнорируя законные действия следователя, неоднократно не являлся в следственные органы по повестке о вызове на допрос.

В пятницу, 12 мая, Ленинский районный суд Екатеринбурга отклонил ходатайство следствия о заочном аресте бывшего губернатора Челябинской области.

Дело бывшего губернатора Челябинской области

Юревичу предъявлено обвинение по статьям УК РФ "Получение взятки" и "Подстрекательство к клевете". По версии следствия, он систематически получал взятки от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко за общее покровительство, а также подстрекал Олега Грачева, назначенного на должность первого заместителя главы региона, к распространению клеветы о деятельности председателя Челябинского областного суда.

Михаил Юревич стал губернатором Челябинской области в 2010 году, 15 января 2014 года президент РФ принял его досрочную отставку. Он стал депутатом Госдумы, но в состав Госдумы нового созыва не попал (ЦИК исключил его из списка "Российской партии пенсионеров за справедливость" из-за нарушений при подаче документов).

Коррупционный скандал в сфере здравоохранения в Челябинской области разгорелся в конце октября 2012 года. В отношении Тесленко было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Осенью 2014 года Тесленко был осужден за получение взяток на общую сумму более 70 млн рублей, которые он брал за содействие при заключении договоров на поставки медоборудования в больницы области.