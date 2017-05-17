В Тюменской области возбуждено дело о хищении 1 млн рублей, собранных на лечение детей

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МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело по факту хищения 1 млн рублей, собранных благотворительной организацией для лечения тяжелобольных детей в Тюменской области. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"В 2014-2016 годах заведующий детским травматолого-ортопедическим отделением областной клинической больницы в рамках программы по спасению тяжелобольных детей направлял в благотворительную организацию недостоверные сведения о потребности в дорогостоящем медицинском оборудовании", - сообщила она.
На основании предоставленных документов фонд оплатил специализированные медсредства (конструкции) для операций по коррекции сколиотической деформации у детей, которые злоумышленник использовал в личных целях.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество".