Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.05:
$ 56.74
€ 62.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Тюменской области возбуждено дело о хищении 1 млн рублей, собранных на лечение детей

Новости Урала
17 мая, 12:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, мая. /ТАСС

Деньги были собраны благотворительной организацией

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело по факту хищения 1 млн рублей, собранных благотворительной организацией для лечения тяжелобольных детей в Тюменской области. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В 2014-2016 годах заведующий детским травматолого-ортопедическим отделением областной клинической больницы в рамках программы по спасению тяжелобольных детей направлял в благотворительную организацию недостоверные сведения о потребности в дорогостоящем медицинском оборудовании", - сообщила она.

На основании предоставленных документов фонд оплатил специализированные медсредства (конструкции) для операций по коррекции сколиотической деформации у детей, которые злоумышленник использовал в личных целях.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Афиша 70-го Каннского кинофестиваля
Афиши Каннского фестиваля: от Мэрилин Монро до Брюса Уиллиса
Черноморский флот России
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
10
В Тюменской области глава МЧС и губернатор осмотрели места подтоплений
8
Завод "Русала" на Урале увеличит производство глинозема на 17% за счет модернизации
5
Студент-баскетболист приступил к работе "антиголубем" в Музее истории Екатеринбурга
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: арестованная в США россиянка Светлана Захарова пройдет проверку на детекторе лжи
2
Японская принцесса Мако выйдет замуж за однокурсника и покинет императорскую семью
3
Песков: Кремль не будет вмешиваться в проект реновации в Москве
4
Human Rights Watch: запретом соцсетей Порошенко нанес удар по свободе слова на Украине
5
В России стартовали продажи Nokia 3310
6
В США умер киноактер Олег Видов
7
В НАТО сочли блокирование российских сайтов на Украине вопросом нацбезопасности
Темы дня
Загрузка...
Реклама