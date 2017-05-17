На Урале осуждены кредитные мошенники, убившие трех человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Свердловский областной суд в среду огласил приговор участникам группировки кредитных мошенников, убившим трех человек, на которых были оформлены незаконные кредиты.

"Глаголева приговорена к 2 годам исправительных работ, Степенько суд приговорил к 13,5 года колонии. Илья Муравьев приговорен к 19 годам 1 месяцу в колонии строгого режима с ограничением свободы на два года. Вячеслав Неглец проведет 16 лет 1 месяц в колонии строгого режима", - уточнили в суде.

Ранее сообщалось, что индивидуальный предприниматель Наталья Глаголева в Алапаевске Свердловской области заключила с одним из банков договор о сотрудничестве, по которому она была вправе реализовывать кредиты финансового учреждения.

По версии следствия, Глаголева предложила знакомой - Светлане Степенько оформлять кредиты по документам лиц, ведущих асоциальный образ жизни, а деньги присваивать. Степенько также вовлекла в преступную деятельность сожителя - Илью Муравьева, а также друга своей дочери Вячеслава Неглеца.

В ноябре 2015 года мошенники оформили на жителя поселка Нейво-Шайтанский кредит, зная, что он не имеет возможности вернуть его. Вскоре они оформили еще два кредита.

Узнав, что служба безопасности банка начала проверку по факту мошеннических действий при получении кредитов, опасаясь привлечения к уголовной ответственности, участники группировки решили убить тех, на кого были оформлены кредиты.