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Более трети пассажирского транспорта Зауралья будет переведено на метан к 2021 году

Новости Урала
17 мая, 15:01 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 17, мая. /ТАСС

Сейчас более половины общественного транспорта региона использует пропан, который менее сжатый и энергоемкий

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Свыше 30% пассажирского транспорта Курганской области будет переведено на природный газ метан к 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

"Правительство Курганской области утвердило подпрограмму "Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива на 2016-2020 годы". Документ предусматривает перевод на газ до 38% пассажирского автотранспорта региона к 2021 году", - говорится в сообщении.

Как пояснил в беседе с ТАСС первый заместитель директора департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области Сергей Горбачев, более половины общественного транспорта региона использует пропан. "Речь в данном документе идет о переходе на сжиженный природный газ метан. Он более сжатый и энергоемкий, что позволяет сэкономить больше средств. Кроме того, такой переход будет способствовать улучшению экологии, так как метан практически не дает выбросов", - подчеркнул он, уточнив, что в настоящее время на метане ездит менее десятка автобусов.

Горбачев добавил, что для перевода транспорта на новый тип газа необходимо построить соответствующие заправочные станции. "Мы ведем переговоры о переходе на новый тип газовых заправок, где используется компримированный природный газ метан. "Газпром" взял на себя обязательство по строительству дополнительных метановых заправок", - сообщил он.

По данным пресс-службы правительства Зауралья, на данный момент в регионе действуют пять автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС), две из которых расположены в областном центре. "Газпром" продолжает строительство третьей АГНКС в Кургане. В планах компании - сооружение в регионе еще трех станций", - отмечается в сообщении.

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