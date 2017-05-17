Проект "Газпром нефти" по изучению баженовской свиты получил статус национального

Чешская постановочная группа представила оперу "Русалка" на Урале на языке оригиналаНовости Урала 17 мая, 16:50
Поезд с хоккеистами сборной России отправился из Кельна в ПарижСпорт 17 мая, 16:47
"ВКонтакте" установила рекорд посещаемости среди украинцев за прошедшие суткиЭкономика и бизнес 17 мая, 16:31
"Роснефть" попросит согласовать механизм выхода из соглашения по сокращению добычи нефтиЭкономика и бизнес 17 мая, 16:30
Добыча российского аналога сланцевой нефти может к 2025 году достичь 10 млн тоннЭкономика и бизнес 17 мая, 16:29
Сирия и Израиль впервые выступят на Армейских международных играхАрмия и ОПК 17 мая, 16:26
СМИ: имитирующий WannaCry вирус заразил 200 тыс. компьютеровМеждународная панорама 17 мая, 16:24
НМТП в январе-апреле возглавил рейтинг грузовых терминалов России с оборотом 26 млн тоннТранспорт 17 мая, 16:11
Тренер Маццарри покинет ФК "Уотфорд", который может возглавить СлуцкийСпорт 17 мая, 16:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Министерство энергетики РФ одобрило заявку "Газпром нефти" и присвоило статус национального проекту "Создание комплекса отечественных технологий и высокотехнологичного оборудования разработки запасов баженовской свиты", говорится в сообщении компании.
В рамках национального проекта планируется разработать и внедрить технологии поиска перспективных нефтегазоносных баженовских отложений на основе отечественных методик проведения сейсмо-, магнито-, гравиразведки и специализированных исследований керна, а также технологии геолого-гидродинамического моделирования пластов.
Кроме того, в ходе реализации национального проекта планируется создать российские технологии строительства горизонтальных скважин c многостадийным гидроразрывом пласта (МГРП), оптимизированные для горно-геологических условий баженовской свиты, а также способы вовлечения в разработку запасов легкой нефти из пород сланцевой формации за счет термохимических методов воздействия. В случае успешного внедрения всех созданных технологий, согласно утвержденной в "Газпром нефти" стратегии развития ресурсной базы по нетрадиционным источникам углеводородов, целевой уровень добычи "Газпром нефти" из залежей баженовской свиты в 2025 году может составить около 2,5 млн тонн в год.
Основные исследовательские работы в рамках национального проекта будут выполнены до 2021 года. 2022-2025 годы станут периодом промышленного внедрения технологий и их тиражирования на внутренний и внешний рынки. Системную отработку и испытание новых отечественных технологий предполагается проводить на базе "Центра разработки технологий добычи ТРИЗ", который "Газпром нефть" создает на территории Ханты-Мансийского автономного округа вместе с администрацией ХМАО-Югры.
Баженовская свита - горизонт горных пород, выявленных в центральной части Западной Сибири на глубинах 2-3 тыс. м. По оптимистичным оценкам геологов ресурсы нефти в пластах баженовской свиты только на территории Западной Сибири могут достигать 100-170 млрд тонн. Залежи распространены на площади около 1 млн кв. км, при этом имеют толщину от 10 до 100 м. Баженовская свита относится к категории нетрадиционных запасов, содержащих так называемую сланцевую нефть, ее освоение находится на стадии подбора технологических решений для полномасштабной разработки.