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Проект "Газпром нефти" по изучению баженовской свиты получил статус национального

Новости Урала
17 мая, 15:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, мая. /ТАСС

Основные исследовательские работы в рамках нацпроекта будут выполнены до 2021 года

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МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Министерство энергетики РФ одобрило заявку "Газпром нефти" и присвоило статус национального проекту "Создание комплекса отечественных технологий и высокотехнологичного оборудования разработки запасов баженовской свиты", говорится в сообщении компании.

В рамках национального проекта планируется разработать и внедрить технологии поиска перспективных нефтегазоносных баженовских отложений на основе отечественных методик проведения сейсмо-, магнито-, гравиразведки и специализированных исследований керна, а также технологии геолого-гидродинамического моделирования пластов.

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Кроме того, в ходе реализации национального проекта планируется создать российские технологии строительства горизонтальных скважин c многостадийным гидроразрывом пласта (МГРП), оптимизированные для горно-геологических условий баженовской свиты, а также способы вовлечения в разработку запасов легкой нефти из пород сланцевой формации за счет термохимических методов воздействия. В случае успешного внедрения всех созданных технологий, согласно утвержденной в "Газпром нефти" стратегии развития ресурсной базы по нетрадиционным источникам углеводородов, целевой уровень добычи "Газпром нефти" из залежей баженовской свиты в 2025 году может составить около 2,5 млн тонн в год.

Основные исследовательские работы в рамках национального проекта будут выполнены до 2021 года. 2022-2025 годы станут периодом промышленного внедрения технологий и их тиражирования на внутренний и внешний рынки. Системную отработку и испытание новых отечественных технологий предполагается проводить на базе "Центра разработки технологий добычи ТРИЗ", который "Газпром нефть" создает на территории Ханты-Мансийского автономного округа вместе с администрацией ХМАО-Югры.

Баженовская свита - горизонт горных пород, выявленных в центральной части Западной Сибири на глубинах 2-3 тыс. м. По оптимистичным оценкам геологов ресурсы нефти в пластах баженовской свиты только на территории Западной Сибири могут достигать 100-170 млрд тонн. Залежи распространены на площади около 1 млн кв. км, при этом имеют толщину от 10 до 100 м. Баженовская свита относится к категории нетрадиционных запасов, содержащих так называемую сланцевую нефть, ее освоение находится на стадии подбора технологических решений для полномасштабной разработки.

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