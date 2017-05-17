В новый турмаршрут Зауралья вошел единственный в России музей травматологии и ортопедии

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Единственный в России музей травматологии и ортопедии при Центре Илизарова в Кургане стал частью нового пешеходного маршрута. Всего в музее представлено более 3 тыс. экспонатов, сообщили ТАСС в пресс-службе центра.
"Уже более 20 лет на базе Центра Илизарова действует Музей истории, который считается первым в России музеем травматологии и ортопедии. Он стал частью нового пешеходного турмаршрута, в который также входят основные достопримечательности Илизаровского парка - аллея Илизарова, которая была заложена в честь 95-летия знаменитого ортопеда, "Собачкин сквер" со скульптурой "Они служат науке" и другие арт-объекты <...> Открытие нового турмаршрута поможет разнообразить досуг не только курганцев, но и гостей города", - сказали в пресс-службе, добавив, что в 2016 году музей посетило рекордное количество человек - 7389, проведено 356 экскурсий.
Там отметили, что благодаря экспонатам музея можно узнать об истории Центра Илизарова, как развивалась научная деятельность и какие технологии лечения впервые были предложены.
"В одном из залов посетитель может сам собрать конструкцию внешней фиксации костей, в другом - подержать в руках настоящую хирургическую дрель и другие инструменты врача-травматолога. В экспозиции "Операционная" воссоздана атмосфера реального операционного зала. На большом телевизоре посетители могут наблюдать за ходом операции в реальном времени - такую возможность обеспечивают камеры, установленные в операционных залах центра", - добавили в пресс-службе.
В 1950 году академик Илизаров изобрел аппарат для чрескостного остеосинтеза. Сегодня метод ученого применяют более чем в 60 странах мира. При его применении используются фиксаторы в виде металлических спиц или гвоздей, проведенных через отломки костей. Метод дает возможность не обнажать зону перелома, ходить с полной нагрузкой на нижнюю конечность без риска смещения, также не нужна гипсовая иммобилизация.
Гавриил Илизаров - советский хирург-ортопед, изобретатель, академик АН СССР, доктор медицинских наук, профессор, лауреат Ленинской премии и многих почетных отечественных и международных званий и наград.