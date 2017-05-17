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Бывший работник банка в Тюмени осужден на четыре года за хищение более 185 млн рублей

Новости Урала
17 мая, 15:55 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 17, мая. /ТАСС

По версии следствия, мужчина от имени законных собственников имущества без их ведома оформлял поручения на переводы денег и ценных бумаг, которые в дальнейшем продавал на фондовом рынке

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Центральный районный суд города Тюмени приговорил бывшего работника банка к четырем годам колонии общего режима за хищение у клиентов денег и акций на сумму более 185 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

"Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере" и "Легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, в особо крупном размере". Суд назначил ему четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и взыскал с него в пользу банка около 125 млн рублей в счет возмещения ущерба", - говорится в сообщении.

По версии следствия, мужчина, работая начальником группы продаж офиса одного из крупных банков Тюмени, с июня 2007 года по ноябрь 2015 года совершал хищения денежных средств и акций клиентов. "Он от имени законных собственников имущества без их ведома оформлял поручения на переводы денежных средств и ценных бумаг, которые в дальнейшем продавал на фондовом рынке. Мужчина выдавал клиентам фиктивные выписки о наличии на их счетах денег и акций, в случаях, когда собственники просили продать акции и выдать им деньги, банкир рассчитывался с ними за счет продажи акций, похищенных у других клиентов", - пояснили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что 14 гражданам и одной организации был причинен материальный ущерб на общую сумму более 185 млн рублей. Факт хищения был установлен после получения в банке одним из потерпевших отчета об операциях с его ценными бумагами. Кредитное учреждение провело внутреннее расследование и обратилось с заявлением в правоохранительные органы. Банк возместил ущерб клиентам.

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