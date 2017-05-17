Коллекцию оружия времен революции 1917 года представили на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Свердловский областной краеведческий музей открыл сегодня выставку "Урал. Революция. Судьбы", посвященную 100-летию революции 1917 года в России. В экспозиции представлена коллекция оружия гражданской войны (1917-1922 гг.), 3D-реконструкция дома инженера Николая Ипатьева и личные вещи председателя Уральского совета Александра Белобородова, сообщили в музее.

"Гости выставки смогут узнать, как выглядел Урал накануне и во время великих потрясений на основе сохранившихся дневников и мемуаров, артефактов, исторических документов. В экспозиции представлены личные предметы известных уральских революционеров, например, гимнастерка, орден Красного Знамени, шашка и золотые часы председателя Уральского совета Александра Белобородова, который 12 июля 1918 года подписал решение Уралоблсовета о расстреле (императора) Николая II и его семьи. Кроме того, есть вещи председателя Екатеринбургского совета Анатолия Парамонова, деятеля революционного движения Антона Валека, артефакты командиров гражданской войны, включая Василия Блюхера, офицеров Белой армии", - сообщили в музее.

Уральский музей использовал документы из собственных фондов, а также из Государственного архива Свердловской области и Центра документации общественных организаций Свердловской области. "Представлена коллекция оружия гражданской войны и музейные предметы, связанные с царской семьей. В частности, 3D-реконструкция дома инженера Ипатьева, где они были расстреляны в ночь на 17 июля 1918 года, сохраненные элементы декора, лепнины, фрагменты обоев этого дома", - пояснили кураторы выставки.

Октябрьская революция 1917 года - одно из крупнейших политических событий XX века. 24-27 октября (6-9 ноября по новому стилю) 1917 года в Петрограде в результате вооруженного переворота, осуществленного Российской социал- демократической партией (большевиков) при участии партии левых эсеров было свергнуто Временное правительство Российской республики.

В России была установлена диктатура партии большевиков и сформировано новое правительство во главе с Владимиром Лениным (Ульяновым). Итогом революции стало изменение государственного строя, перестройка экономической, культурной и общественной сфер на основе социалистических принципов. Установление новой политической системы в России привело к глобальным изменениям в системе международных отношений.