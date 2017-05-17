Культурно-деловой центр создадут в здании бывшего госпиталя уральского завода XIX века

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Комплекс госпитальных зданий Верх-Исетского металлургического завода (Екатеринбург), являющегося памятником архитектуры XIX века (автор - архитектор Михаил Малахов), будет полностью восстановлен. Он станет многофункциональным культурно-деловым центром, сообщили ТАСС в пресс-службе "Группы "Синара".
"В мае прошлого года состоялся конкурс, по результатам которого комплекс госпитальных зданий Верх-Исетского завода и земля под ним были выкуплены "СКБ Банком". Реконструкция ансамбля в соответствии с условиями конкурса пройдет в несколько этапов, первый из которых будет завершен к маю 2018 года", - сообщили там.
Там добавили, что на примыкающей к архитектурному ансамблю территории планируется строительство трехэтажного здания, которое будет выполнено в общей стилистике комплекса и расширит возможности его использования как делового и культурного центра.
"Новый комплекс станет многофункциональным культурно- деловым центром, будет включать в себя концертный зал, музейно-художественное пространство, лектории. В настоящее время концепция приспособления комплекса находится в стадии разработки", - добавили в пресс-службе компании.
В 20-е годы XIX века архитектор Михаил Малахов, являющийся также одним из авторов Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге, построил госпиталь Верх-Исетского завода - одного из первых металлургических заводов на территории Екатеринбурга. В нем вел прием почетный гражданин города Екатеринбурга, врач Александр Миславский. В сентябре 1824 года медучреждение посетил император Александр I. Памятник архитектуры внесен в список объектов историко-культурного наследия Свердловской области.