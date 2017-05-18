Рейс из Екатеринбурга в Турцию задержан более чем на семь часов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Рейс авиакомпании Red Wings из Екатеринбурга в турецкую Анталью задержан более чем на 7 часов, согласно данным онлайн-табло аэропорта Кольцово.

"Рейс WZ-9382 из Екатеринбурга в Анталью (Турция) задерживается почти на 7,5 часов. Самолет должен был вылететь в 06:05 по местному времени (04:05 мск), однако в настоящее время вылет перенесен на 13:30 по местному времени (11:30 мск)", - следует из онлайн табло. В пресс-службе аэропорта сообщили, что рейс задерживается по причине подготовки воздушного судна. "Изначально самолет должен был вылететь в 4:05 мск, сейчас плановое время вылета стоит на 13:30", - сообщила собеседница агентства.

Комментарий Red Wings ТАСС получить пока не удалось.

Red Wings Airlines - российская авиакомпания, базирующаяся в Москве, в аэропорту Домодедово, крупнейший в России коммерческий эксплуатант современных воздушных судов отечественного производства Ту-204-100 и Sukhoi Superjet 100. Red Wings выполняет круглогодичные регулярные и чартерные рейсы по наиболее популярным туристическим направлениям.