В Челябинске возбуждено дело об избиении инвалида охранником магазина

Красноярские школьники поддержат страны, участвующие в Зимней универсиаде-2019Новости партнеров 18 мая, 11:03
КДК РФС рассмотрит удаление игрока "Рубина" Цакташа в матче с ЦСКАСпорт 18 мая, 10:59
Солист группы "Би-2" привлечен к административной ответственности за хранение марихуаныПроисшествия 18 мая, 10:58
Главные специалисты по рекламе соберутся на Российской неделе маркетинга 2017Новости партнеров 18 мая, 10:56
КДК не будет наказывать "Спартак" за неявку Карреры на пресс-конференциюСпорт 18 мая, 10:52
Спонсор Шараповой поддержал решение о невыдаче россиянке приглашения на "Ролан Гаррос"Спорт 18 мая, 10:47
Спасатели предупредили об угрозе подтопления 200 дач в черте НовосибирскаПроисшествия 18 мая, 10:43
СМИ: в Турции перевернулся микроавтобус с российскими туристамиПроисшествия 18 мая, 10:37
Комитет РФС по этике считает недопустимыми слова Луческу после матча с "Краснодаром"Спорт 18 мая, 10:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту избиения инвалида охранником магазина в Челябинске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.
"По инициативе следственных органов СК РФ по Челябинской области из органов внутренних дел изъяты материалы проверки по факту причинения телесных повреждений 41-летнему жителю Карталинского района, который является инвалидом 2 группы по общему заболеванию. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 203 УК РФ - "Превышение полномочий работником частной охранной организации, совершенное с применением насилия", - сообщили в ведомстве.
В ходе проверки было установлено, что 24 апреля в магазине в Тракторозаводском районе Челябинска сотрудники охраны заподозрили потерпевшего в краже, завели его в подсобное помещение и нанесли ему не менее 30 ударов руками и ногами по голове и телу.
27-летний подозреваемый находится под подпиской о невыезде. В настоящее время проверяется причастность других сотрудников охраны магазина к избиению инвалида.