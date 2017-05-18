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В Челябинске возбуждено дело об избиении инвалида охранником магазина

Новости Урала
18 мая, 9:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, мая. /ТАСС

В ходе проверки было установлено, что сотрудники охраны заподозрили потерпевшего в краже, завели его в подсобное помещение и нанесли ему не менее 30 ударов

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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту избиения инвалида охранником магазина в Челябинске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"По инициативе следственных органов СК РФ по Челябинской области из органов внутренних дел изъяты материалы проверки по факту причинения телесных повреждений 41-летнему жителю Карталинского района, который является инвалидом 2 группы по общему заболеванию. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 203 УК РФ - "Превышение полномочий работником частной охранной организации, совершенное с применением насилия", - сообщили в ведомстве.

В ходе проверки было установлено, что 24 апреля в магазине в Тракторозаводском районе Челябинска сотрудники охраны заподозрили потерпевшего в краже, завели его в подсобное помещение и нанесли ему не менее 30 ударов руками и ногами по голове и телу.

27-летний подозреваемый находится под подпиской о невыезде. В настоящее время проверяется причастность других сотрудников охраны магазина к избиению инвалида.

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