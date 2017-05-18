МВД начало проверку по факту нападения на съемочную группу РЕН ТВ под Челябинском

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. ГУ МВД по Челябинской области начало проверку по факту нападения на съемочную группу РЕН ТВ под Челябинском, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
"К нам поступило заявление от съемочной группы РЕН ТВ о противоправных действиях в отношении журналистов. По заявлению начата проверка", - уточнили в пресс-службе.
На видеоролике, размещенном корреспондентами РЕН ТВ, видно, как мужчина в жесткой форме выпроводить съемочную группу за огороженную территорию.
По сообщениям местных СМИ, на журналистов напала охрана депутата Олега Толмачева. Поводом для конфликта стал визит съемочной группы РЕН ТВ. По данным СМИ, журналисты приехали к дому депутата вместе с марокканцем Рашидом Эль Бакти, который судится с Толмачевым из-за невыплаты денег за печь в африканском стиле, которую он выложил в загородном доме депутата.
ТАСС не располагает комментарием Толмачева об инциденте со съемочной группой РЕН ТВ.