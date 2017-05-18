Генконсульство США в Екатеринбурге передало для супруги Трампа розу из бисера от мастерицы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Генконсульство США в Екатеринбурге передало в Вашингтон розу из бисера, сделанную жительницей города Верхняя Пышма Свердловской области Светланой Сапегиной для Меланьи Трамп - супруги 45-го президента США Дональда Трампа. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе дипломатического ведомства.

"Да, со стороны консульства мы сделали все, чтобы доставить сувенир в Вашингтон. Мы даже отправили розу в специальном контейнере, чтобы она не повредилась при транспортировке. В Вашингтоне она была передана соответствующей правительственной службе", - сказали в пресс-службе.

Сапегина пока не располагает информацией о том, получила ли ее сувенир Меланья Трамп. "Мне пока никто об этом не сообщал", - сказала она в беседе с корреспондентом ТАСС.

Ранее Сапегина сообщила, что создала бокаловидную розу "Американская красавица". На создание этого сувенира, по словам мастерицы, ее вдохновила первая леди США и прошедшие выборы президента этой страны. Все лепестки розы разные, выполнены в цветах американского флага. Правда, вместо традиционных звезд на бутон прикреплены символизирующие их белые бусинки.

В январе Сапегина обратилась в генконсульство США с просьбой передать розу из бисера Меланье Трамп.

Идею изготовления роз из бисера в цветах флагов разных стран жительница Верхней Пышмы стала воплощать с 2015 года. Первым появился букет роз в цветах российского флага "Триколор". В 2012 году женщина смогла передать точную копию свадебного букета супруги принца Уильяма Кейт Миддлтон, сделанную из бисера, королевской семье. Для этого она специально ездила в Великобританию.