Тюменские ученые получили грант на проект по языковой адаптации детей мигрантов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) получили грант в 1,8 млн рублей на реализацию проекта по языковой адаптации детей мигрантов из стран СНГ, сообщили в пресс- службе вуза.

"Проект ТюмГУ "Технологии языковой и культурной адаптации детей мигрантов из стран СНГ" стал победителем конкурса грантов Министерства образования и науки РФ. Специалисты будут работать с детьми мигрантов, обучающимися в школах Тюменской области в классах младшего и среднего звена и определяющими русский язык как неродной. В перспективе планируется задействовать и дошкольников", - сказали в вузе.

По словам руководителя проекта, директора Центра адаптационных практик и тестирования ТюмГУ Елены Тумаковой, целью ученых является разработка и внедрение системы мероприятий, направленных на решение проблем, связанных с языковой и социальной интеграцией детей мигрантов из стран СНГ в российскую культурную и образовательную среду. "Также в рамках проекта будут проведены мероприятия для родителей- мигрантов и учителей школ области, работающих с гетерогенными учебными группами. В обширном списке задач - организация и проведение региональной олимпиады по русскому языку и русской культуре для детей-инофонов (детей мигрантов, не говорящих на русском языке - прим. ТАСС), проведение открытых лекториев, публикации пособий для родителей-мигрантов и их детей со вспомогательными аудио- и видеоматериалами, проведение курсов повышения квалификации для учителей", - отметили в вузе.

Там добавили, что все мероприятия планируется проводить на площадках ТюмГУ. "Аналитические обзоры по результатам работы будут опубликованы в профильных научных изданиях. Кадровый состав ТюмГУ, реализующий проект, имеет многолетний опыт работы с иностранными гражданами и постоянно повышает квалификацию по методике преподавания русского языка как иностранного, по технологиям проведения тестирования мигрантов", - сказали в пресс-службе.