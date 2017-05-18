Депутат на Урале получил три года колонии за мошенничество с квартирой вдовы ветерана

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Депутат сельского поселения в Челябинской области получил три года колонии за мошенничество с квартирой вдовы ветерана Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
"Уйский районный суд Челябинской области вынес приговор по уголовному делу в отношении депутата Ларинского сельского поселения Василия Выдрина. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере". Депутату назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафа в размере 50 тыс. рублей", - сказали в прокуратуре.
По данным ведомства, в 2015 году 89-летняя жительница села Выдрино получила право на субсидию для приобретения жилья в размере более 1 млн рублей как вдова ветерана Великой Отечественной войны. Депутат предложил вдове помощь в покупке квартиры, для этого женщина оформила на него доверенность, по которой он приобрел квартиру в селе Уйское.
"Узнав, что квартира находится на пятом этаже в доме без лифта, пенсионерка отказалась в ней проживать, так как не в состоянии подниматься и спускаться по лестницам. Выдрин продал квартиру, а полученные деньги израсходовал на собственные нужды", - добавили в ведомстве.