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Турпоток с Урала в Болгарию с января по май вырос на 25%

Новости Урала
18 мая, 14:11 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 18, мая. /ТАСС

Болгария - одно из зарубежных направлений, которое второй год подряд показывает стабильный рост.

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Туристический поток из Уральского федерального округа в Болгарию с января по май вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщил корреспонеденту ТАСС исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. Он добавил, что Болгария - одно из зарубежных направлений, которое второй год подряд показывает стабильный рост.

"Потери в турпотоке в этом году на Урале будут максимально минимизированы, так как ряд стран продолжают борьбу за нашего туриста. В результате в этом году из Екатеринбурга в Болгарию вырос турпоток на 25% в сравнении с прошлым годом, больше уральцев стало летать в Грецию", - сказал Мальцев.

По его словам, в 2016 году спрос на туры в Болгарию среди уральских туристов увеличился на 250% по сравнению с 2015 годом. В прошлом году там отдохнули 16 тысяч жителей Урала, вылетавших на отдых в Болгарию из международного аэропорта Екатеринбурга Кольцово. По его словам, зарубежные страны более активно борются за туриста, предоставляя субсидии авиакомпаниям, льготы на раннее бронирование.

"Ранее бронирование в Крым, к сожалению, пока не дает нашим туристам скидки в 50%, как, например, по отдельным Средиземноморским странам, Турции в том числе", - уточнил исполнительный директор Уральской ассоциации туризма, добавив, что серьезного падения турпотока на крымском направлении не ожидается. "Да, конечно, нельзя отрицать конкуренции со стороны Турции и другие зарубежные направления, которые улучшили сервис, но серьезных опасений пока ситуация у нас не вызывает", - добавил Мальцев.

По данным Уральской ассоциации туризма, в 2016 году за границей отдыхало около 100 тыс. уральцев. Так, на Кипре отдохнули 32,5 тыс. человек, в 2015 году на этом направлении отдохнули 21,8 тыс. человек. Увеличился в прошлом году спрос и на отдых в Тунисе: если в 2015 году было продано менее 1 тыс. билетов, то в 2016 году - почти 30 тыс. Испания, в прошлом популярное направление у жителей Урала, - в 2016 году "просело": в 2014 году 21 тыс. туристов отдохнули в этой стране, в 2016 году количество отдыхающих сократилось до 7,2 тыс. человек.

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