Эксперты: российские писатели возрождают жанр научной фантастики

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Российские писатели возрождают научную фантастику, популярную во времена активного творчества братьев Стругацких и которую в 1990-е годы вытеснил жанр фэнтези. Сейчас российские фантасты все чаще обращаются к научному направлению и предпочитают писать о перспективах развития человеческой цивилизации, сообщил корреспонденту ТАСС председатель оргкомитета старейшего в России фестиваля фантастики "Аэлита" Борис Долинго.

"В конце 1990-х - начале 2000-х был период, когда было абсолютное засилье фэнтези - мистика, вампиры и прочая чертовщина. Сейчас больше российских авторов стали писать в жанре научной фантастики... Это очень хорошая тенденция, потому что научная фантастика... развивает творческое, научно-техническое мышление", - сказал Долинго.

По его словам, "общество может развиваться только тогда, когда такие тенденции занимают достаточное место в нашей интеллектуальной жизни". Он отметил, что пока говорить о коммерческом успехе этого жанра фантастики рано. "Писателями движет не корысть, а желание создавать качественный продукт. Больше всего фантастов интересуют перспективы развития нашей цивилизации", - пояснил Долинго.

Его слова подтвердил один из лауреатов премии "Аэлита", российский писатель Дмитрий Володохин. Он считает, что научная фантастика стала набирать популярность еще несколько лет назад. Правда, по его словам, теперь авторы пишут не о внеземных цивилизациях, а о геополитике. Фантастов интересуют события в конкретных странах, которые могут произойти в ближайшие 20-30 лет, большинство утопий и антиутопий посвящены этой теме, подчеркнул Володихин.

Он отметил, что теперь научно-фантастические романы зачастую пишутся на историческом материале, и авторы стараются делать собственные прогнозы.Так, например, украинский писатель Федор Березин в одном из своих романов описывал конфликт на Украине. Роман этого писателя вышел за шесть лет до того, как начали обстреливать Донецк, отметил собеседник агентства.

По его мнению, современному фантасту выгодно работать не с тем, что произойдет через 200-300 лет, а с ближайшим будущим. Оно очень интересует читателей, и романы на эту тематику пользуются спросом, подчеркнул собеседник агентства.

"Аэлита-2017"

34-й Международный фестиваль фантастики "Аэлита" проходит в Екатеринбурге с 16 по 21 мая. "Аэлита" проводится с 1981 года и является старейшим в стране фестивалем фантастики. Она была учреждена журналом "Уральский следопыт" совместно со Свердловским отделением Союза писателей РСФСР. Ее лауреатами в разные годы становились Аркадий и Борис Стругацкие, Кир Булычев, Сергей Лукьяненко.

С 2006 года на фестивале вручается премия для зарубежных (не пишущих на русском языке) фантастов - "The Great Master of Sci-Fi & Fantasy". Ее уже были удостоены такие мастера, как Алан Дин Фостер (США) и Кристофер Прист (Великобритания).

В этом году соорганизатором фестиваля выступил Интернациональный союз писателей. Впервые в фестивале принимают участие фантасты из Крыма.

Победителем "Аэлиты-2017" в главной номинации стал писатель из Астрахани Андрей Белянин, который является основоположником русского юмористического фэнтези. На фестивале он, а также писатель Роман Сенчин, поэт Юрий Казарин, книжный иллюстратор Макс Олин проведут мастер- классы.