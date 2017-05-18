Энергоблок Белоярской АЭС остановят для проведения плановых профилактических работ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Четвертый энергоблок Белоярской АЭС (БАЭС, Заречный, Свердловская область) с реактором на быстрых нейтронах остановят для перегрузки топлива, технического обслуживания и профилактического ремонта оборудования. Работы планируется завершить к концу июня, сообщили в пресс-службе атомной станции.
"С 20 мая энергоблок номер 4 с реактором БН-800 будет остановлен для проведения плановых мероприятий - перегрузки топлива, технического обслуживания и профилактического ремонта оборудования. Снижение мощности энергоблока для его подготовки к отключению от сети начнется 19 мая", - говорится в сообщении.
БН-800 был впервые включен в единую энергосистему страны и начал выработку электроэнергии 10 декабря 2015 года. В течение 2016 года шло постепенное освоение мощности на этапах энергетического пуска, а затем на этапах опытно- промышленной эксплуатации, проводились проверки и испытания оборудования и систем на различных уровнях мощности и в различных эксплуатационных режимах.
Белоярская АЭС введена в эксплуатацию в апреле 1964 года. Первые энергоблоки АЭС с реакторами на тепловых нейтронах АМБ-100 и АМБ-200 остановлены в связи с выработкой ресурса. В эксплуатации находятся энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года).