Новый сборочный цех транспортных машин запустят в конце 2017 года на НПП "Старт"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Новый сборочный цех транспортных и транспортно-заряжающих машин запустят в конце 2017 года на научно-производственном предприятии (НПП) "Старт" (входит в холдинг "Технодинамика"). Об этом сообщили в пресс-службе НПП.

"Реконструкция и перевооружение предприятия проходят в рамках федеральной целевой программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011-2020 годы". На реализацию инвестиционного проекта с 2012 по 2017 год было направлено 1,3 млрд рублей, из которых порядка 212 млн рублей собственные средства предприятия. В рамках программы в этом году планируется достроить и запустить сборочный цех транспортных и транспортно-заряжающих машин", - говорится в сообщении.

Кроме того, на НПП "Старт" продолжается строительство нового защитного сооружения гражданской обороны, склада хранения материалов в таре, ливневых очистных сооружений и реконструкция сетей предприятия. Также в рамках собственных инвестиционных проектов предприятие начало модернизацию испытательной базы, обновление станочного парка и запустило проекты по реконструкции инфраструктурных объектов на сумму 153,1 млн рублей.

НПП "Старт" - одно из ведущих российских предприятий, занимающихся разработкой стартовых машин и механизмов для зенитных ракетных комплексов, корабельных и авиационных пусковых установок, комплексов наземного обслуживания ракетных систем. За время своего существования "Старт" разработал и передал в серийное производство более 320 образцов вооружения.