"Технодинамика": НПП "Старт" в срок выполнит гособоронзаказ 2017 года

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. АО "Научно-производственное предприятие (НПП) "Старт" имени А. И. Яскина (входит в холдинг "Технодинамика" госкорпорации "Ростех") в срок выполнит гособоронзаказ на 2017 год, сообщил сегодня журналистам генеральный директор "Технодинамики" Игорь Насенков.
Ранее сообщалось, что НПП "Старт" вовремя не поставило транспортные заряжающие машины по гособоронзаказу 2016 года, из-за чего было принято решение о кадровых перестановках на предприятии.
"Гособоронзаказ 2017 года будет выполнен в срок. Мало того, создаем задел для выполнения на 2018 год", - сказал Насенков.
НПП "Старт" - одно из ведущих российских предприятий, занимающихся разработкой стартовых машин и механизмов для зенитно-ракетных комплексов, корабельных и авиационных пусковых установок, комплексов наземного обслуживания ракетных систем. За время своего существования "Старт" разработал и передал в серийное производство более 320 образцов вооружения.