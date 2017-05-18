"Технодинамика": НПП "Старт" в срок выполнит гособоронзаказ 2017 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. АО "Научно-производственное предприятие (НПП) "Старт" имени А. И. Яскина (входит в холдинг "Технодинамика" госкорпорации "Ростех") в срок выполнит гособоронзаказ на 2017 год, сообщил сегодня журналистам генеральный директор "Технодинамики" Игорь Насенков.

Ранее сообщалось, что НПП "Старт" вовремя не поставило транспортные заряжающие машины по гособоронзаказу 2016 года, из-за чего было принято решение о кадровых перестановках на предприятии.

"Гособоронзаказ 2017 года будет выполнен в срок. Мало того, создаем задел для выполнения на 2018 год", - сказал Насенков.

НПП "Старт" - одно из ведущих российских предприятий, занимающихся разработкой стартовых машин и механизмов для зенитно-ракетных комплексов, корабельных и авиационных пусковых установок, комплексов наземного обслуживания ракетных систем. За время своего существования "Старт" разработал и передал в серийное производство более 320 образцов вооружения.