"Старт" планирует на 1,5 млрд руб. увеличить объем производства в 2017 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Объем производства на АО "Научно-производственное предприятие (НПП) "Старт" имени А. И. Яскина (входит в холдинг "Технодинамика" госкорпорации "Ростех") увеличится на 1,5 млрд рублей в 2017 году по сравнению с 2016 годом и составит 6,5 млрд рублей. Такой прогноз озвучил журналистам генеральный директор "Технодинамики" Игорь Насенков.

"В этом году объем производства на НПП "Старт" составит 6,5 млрд рублей - на 1,5 млрд больше, чем в 2016 году. Планируем в дальнейшем прирастать минимум на 20% (в год - прим. ТАСС)", - сказал Насенков. Он также добавил, что в компании увеличилось количество работников по сравнению с 2016 годом. "Если в прошлом году численность сотрудников "Старта" была 1,116 тыс. человек, то в этом году на предприятии трудится 1,257 тыс. человек", - отметил гендиректор холдинга "Технодинамика".

Насенков добавил, что с конца 2017 года на НПП "Старт" будет запущена программа по техническому перевооружению. "Я их (мероприятия по техническому перевооружению - прим. ТАСС) оцениваю примерно в 500 млн рублей. Я думаю, что мы это уже будем делать за счет собственных средств", - сказал он.

Руководитель холдинга добавил, что в рамкой данной программы предприятие будет закупать новое импортное оборудование, которое, как отметил Насенков, повысит качественные характеристики продукции НПП "Старт". "Продукция поставляется не только по гособоронзаказу, она имеет серьезный технический потенциал по линии военно- технического сотрудничества. Нам надо работать над ритмичностью и качеством", - сказал он.

Выручка предприятия увеличилась в 1,2 раза

Выручка научно-производственного предприятия "Старт" увеличилась в 1,2 раза - до 5,23 млрд рублей в 2016 году по сравнению с 2015 годом. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

"НПП "Старт" имени А. И. Яскина показало рост выручки в 1,2 раза по итогам 2016 года, объем которой составил более 5,2 млрд рублей", - отметили там.

Прибыль от продаж выросла на 39% и достигла 1 млрд 12 млн рублей. "По итогам работы в 1-м квартале 2017 года выручка составила 313,5 млн рублей (354,9 по итогам 1 квартала 2016 года). "Снижение выручки на 11,7% связано с изменением структуры продаж продукции", - добавили в компании.

В 2017 году предприятие планирует увеличить прибыль до 809,7 млн рублей, а объем реализации продукции - до 6,5 млрд рублей. Большая часть поступлений будет обеспечена за счет гособоронзаказа.

НПП "Старт" - одно из ведущих российских предприятий, занимающихся разработкой стартовых машин и механизмов для зенитных ракетных комплексов, корабельных и авиационных пусковых установок, комплексов наземного обслуживания ракетных систем. За время своего существования "Старт" разработал и передал в серийное производство более 320 образцов вооружения.