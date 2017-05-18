На территории колонии в ЯНАО произошел пожар

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Пожар произошел в цехе по производству полиэтиленовых пакетов исправительной колонии № 8 в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщили ТАСС в пресс-службе УФСИН России по ЯНАО.
"В исправительном учреждении № 8 строгого режима в цехе по производству полиэтиленовых пакетов произошел пожар. В момент возгорания на месте ЧП людей не было. В настоящее время пожар локализован", - уточнили в ведомстве.
Как сообщается на официальном сайте УФСИН России по ЯНАО, причиной пожара, по предварительным данным, стало короткое замыкание электропроводки. "Задействованы были ведомственная пожарная охрана ИК-8 и четыре единицы техники МЧС России. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, на место происшествия прибыло руководство окружного УФСИН. "В настоящее время пожар локализован. Назначена служебная проверка", - резюмируется в сообщении УФСИН.