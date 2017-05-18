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Суд продлил арест обвиняемому в покушении на экс-главу УВД Екатеринбурга

Новости Урала
18 мая, 18:40 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 18, мая. /ТАСС

Олег Дудко останется под арестом до 23 октября

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Чкаловский районный суд Екатеринбурга продлил меру пресечения для обвиняемого в покушении на экс-главу УВД Екатеринбурга генерал-майора Бориса Тимониченко. Обвиняемый Олег Дудко останется под арестом до 23 октября, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

"Чкаловский районный суд Екатеринбурга продлил арест Олега Дудко на шесть месяцев - до 23 октября. Следующее заседание суда состоится 5 июня, дело будет рассматриваться в составе трех профессиональных судей", - рассказали в пресс-службе.

По данным Следственного комитета, обвиняемый Олег Дудко тщательно готовился к преступлению: следил за маршрутом передвижений экс-полицейского, приобрел скомплектованный самодельным способом пистолет, домофонный ключ от двери подъезда и обзавелся специальной одеждой в целях конспирации. Следователи отмечают, что утром 19 февраля 2016 года злоумышленник прибыл в подъезд дома, где проживает Тимониченко, и, подкараулив его, выстрелил ему в голову. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи потерпевший выжил.

Ранее началось рассмотрение дела участника этого же покушения - водителя, который увозил киллера с места происшествия. Пособник полностью признал вину, поэтому уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство.

Тимониченко с мая 2003 занимал должность начальника УВД Екатеринбурга, с сентября 2007 года по март 2011 года был начальником УМВД по Курганской области. После этого занимал должность замдиректора свердловского филиала энергетической компании "Т Плюс" по безопасности и режиму.

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