Экс-глава Тюменской дирекции спецобъектов осужден на восемь лет за взятку

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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Бывший директор Тюменской дирекции спецобъектов приговорен к 8 годам колонии за взятку в $845 тысяч. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе Следственного комитета РФ.
"Бывший директор дирекции строительства специальных объектов Тюменской области Михаил Мезенцев признан виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ - "Получение взятки". Приговором суда Мезенцеву назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы и штрафа в 50,8 млн рублей", - сообщили в ведомстве, отметив, что осужденный был взят под стражу в зале суда.
Следствием и судом установлено, что с декабря 2008 года до ноября 2011 года Мезенцев при посредничестве гендиректора "Строймонтажа" Сергея Коробова получил от немецкой компании Lamitec-Medicals GmbH ("Ламитек-Медикалс") взятку в $845 тысяч. Деньги передавались за возможность поставки высокотехнологичного медицинского оборудования по заведомо завышенной стоимости для строящегося онкологического центра в Тюмени.
"Уголовное дело в отношении Коробова выделено в отдельное производство, он объявлен в международный розыск", - добавили в СК.