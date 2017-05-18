Вертолетное такси будет доставлять туристов на перевал Дятлова из Екатеринбурга

WADA: РУСАДА проделало большую работу по восстановлениюСпорт 18 мая, 21:37
Марьямяки заявил, что гордится финскими хоккеистами после победы над американцами на ЧМСпорт 18 мая, 21:33
Reuters: музыкант Крис Корнелл покончил жизнь самоубийствомКультура 18 мая, 21:24
МИД РФ: одобрение в Канаде аналога "Акта Магнитского" нанесет ущерб отношениям с РоссиейПолитика 18 мая, 21:21
Подрядчик строительства стадиона "Санкт-Петербург" арестован на 2 месяца по делу о взяткеПроисшествия 18 мая, 21:11
Быков заявил, что не планирует возвращаться к тренерской деятельности в следующем сезонеСпорт 18 мая, 21:10
Орлов: хорошие действия в меньшинстве помогли российским хоккеистам обыграть чеховСпорт 18 мая, 21:06
Эксперт: хоккеисты сборной России победили чехов в четвертьфинале ЧМ с большим запасомСпорт 18 мая, 21:02
Знарок назвал предвзятым судейство четвертьфинального матча ЧМ Россия - ЧехияСпорт 18 мая, 20:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Туристы смогут добираться на перевал Дятлова из Екатеринбурга на вертолете.
Раньше в подобное путешествие можно было отправиться только из города Нягань в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщил журналистам Евгений Свитов, руководитель уральского клуба путешественников "Дикий Север", который организует вертолетные экспедиции.
"От Екатеринбурга до Нягани - 990 километров, а туристы, которые приезжают из Москвы и Санкт-Петербурга ценят свое время. Поэтому мы разработали маршрут из Екатеринбурга, он откроется 22 июня. По замыслу, путешественники на вертолетном такси пролетят 370 километров до самого северного города Свердловской области - Ивделя, где машина будет дозаправлена, а участники экспедиции смогут перекусить. Оттуда группа будет доставлена на сам перевал Дятлова, где запланирована полуторачасовая фотосессия", - рассказал Свитов.
По его словам, в программу экскурсии также входит посещение природных памятников Пермского края и Республики Коми. "За один день туристы смогут побывать сразу в трех регионах России и увидеть места, до которых не так просто добраться. Запланировано, например, посещение природного памятника Маньпупунер (Республика Коми) и хребта Отортен в Пермском крае. Но большинство людей привлекает именно перевал Дятлова в Свердловской области, интерес к нему только увеличивается", - добавил путешественник.
Он также отметил, что пока планируется отправка групп с аэродрома Арамиль, находящегося на окраине города Екатеринбурга. "Мы надеемся, что полеты из Арамиля будут для нас запасным вариантом, так как сейчас ведутся переговоры о вылетах экспедиций с крыши одной из екатеринбургских высоток. Подходящих площадок много, но главное проблема - полеты над Екатеринбургом запрещены. Мы пытаемся договориться, и тогда вертолетное такси будет отправляться на перевал Дятлова максимально эффектно", - рассказал Свитов.
О перевале Дятлова
Перевалом Дятлова называют место гибели тургруппы в феврале 1959 года на Северном Урале в окрестностях горы Отортен (в переводе с языка манси - "гора мертвецов"). Группа состояла из лыжников турклуба Уральского политехнического института из Свердловска - пятерых студентов, троих инженеров и инструктора турбазы. Руководителем группы был Игорь Дятлов.
Когда туристы не вышли на связь и прошли все сроки их возвращения, были организованы поиски. Тела погибших нашли в разных местах далеко от палатки. Согласно официальным данным судмедэкспертизы, большая часть туристов замерзла. Однако у некоторых были обнаружены серьезные травмы, которые стали причиной смерти.
Отрабатывались различные версии происшествия: обрушение снега на палатку, нападение беглых заключенных, гибель от рук коренных жителей манси, ссора между туристами, сход лавины, взрыв пролетавшей над перевалом ракеты и другие.