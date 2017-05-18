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Вертолетное такси будет доставлять туристов на перевал Дятлова из Екатеринбурга

Новости Урала
18 мая, 20:45 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 18, мая. /ТАСС

Раньше в подобное путешествие можно было отправиться только из города Нягань в Югре

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Туристы смогут добираться на перевал Дятлова из Екатеринбурга на вертолете.

Раньше в подобное путешествие можно было отправиться только из города Нягань в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщил журналистам Евгений Свитов, руководитель уральского клуба путешественников "Дикий Север", который организует вертолетные экспедиции.

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"От Екатеринбурга до Нягани - 990 километров, а туристы, которые приезжают из Москвы и Санкт-Петербурга ценят свое время. Поэтому мы разработали маршрут из Екатеринбурга, он откроется 22 июня. По замыслу, путешественники на вертолетном такси пролетят 370 километров до самого северного города Свердловской области - Ивделя, где машина будет дозаправлена, а участники экспедиции смогут перекусить. Оттуда группа будет доставлена на сам перевал Дятлова, где запланирована полуторачасовая фотосессия", - рассказал Свитов.

По его словам, в программу экскурсии также входит посещение природных памятников Пермского края и Республики Коми. "За один день туристы смогут побывать сразу в трех регионах России и увидеть места, до которых не так просто добраться. Запланировано, например, посещение природного памятника Маньпупунер (Республика Коми) и хребта Отортен в Пермском крае. Но большинство людей привлекает именно перевал Дятлова в Свердловской области, интерес к нему только увеличивается", - добавил путешественник.

Он также отметил, что пока планируется отправка групп с аэродрома Арамиль, находящегося на окраине города Екатеринбурга. "Мы надеемся, что полеты из Арамиля будут для нас запасным вариантом, так как сейчас ведутся переговоры о вылетах экспедиций с крыши одной из екатеринбургских высоток. Подходящих площадок много, но главное проблема - полеты над Екатеринбургом запрещены. Мы пытаемся договориться, и тогда вертолетное такси будет отправляться на перевал Дятлова максимально эффектно", - рассказал Свитов.

 

О перевале Дятлова

 

Перевалом Дятлова называют место гибели тургруппы в феврале 1959 года на Северном Урале в окрестностях горы Отортен (в переводе с языка манси - "гора мертвецов"). Группа состояла из лыжников турклуба Уральского политехнического института из Свердловска - пятерых студентов, троих инженеров и инструктора турбазы. Руководителем группы был Игорь Дятлов.

Когда туристы не вышли на связь и прошли все сроки их возвращения, были организованы поиски. Тела погибших нашли в разных местах далеко от палатки. Согласно официальным данным судмедэкспертизы, большая часть туристов замерзла. Однако у некоторых были обнаружены серьезные травмы, которые стали причиной смерти.

Отрабатывались различные версии происшествия: обрушение снега на палатку, нападение беглых заключенных, гибель от рук коренных жителей манси, ссора между туристами, сход лавины, взрыв пролетавшей над перевалом ракеты и другие.

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