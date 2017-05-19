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Администрация Екатеринбурга оштрафована на 300 тыс. руб. за плохое содержание дорог зимой

Новости Урала
19 мая, 10:33 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 19, мая. /ТАСС

Судом признано незаконными бездействие по контролю за подрядными организациями, созданными для выполнения функций по содержанию дорог

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© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Ленинский районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 300 тыс. рублей городскую администрацию за плохое содержание дорог зимой. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС начальник отделения дорожного надзора УГИБДД по Свердловской области Дмитрий Кузнецов.

"Администрация города Екатеринбурга в лице главы Александра Якоба оштрафована на 300 тыс. рублей за грубейшие недостатки, выявленные в зимнем содержании дорог. Власти Екатеринбурга оспаривали наше постановление о наложении штрафа в Ленинском районном суде города, который на днях признал наши действия законными. Решение суда мы еще не получили", - сказал Кузнецов.

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Он пояснил, что судом признано незаконными бездействие по контролю за подрядными организациями - ДЭУ Чкаловское, Октябрьское, Кировское, созданными для выполнения функций по содержанию дорог. "Они (ДЭУ) содержали дороги, но было выявлено огромное количество нарушений. Администрация Екатеринбурга как орган, который обязан контролировать выполнение всех работ, передала полномочия в районы, сняв с себя все полномочия, не имея на это права. Я думаю, что городские власти обжалуют решение Ленинского районного суда в областном суде, но наша позиция пока остается неизменной", - подчеркнул он.

ТАСС пока не располагает комментарием администрации Екатеринбурга.

Ранее сообщалось, что областное Управление ГИБДД в январе вынуждено было ограничить движение общественного транспорта на шести улицах Екатеринбурга из-за снежной колеи. По данным автоинспекторов, на данных участках была выявлена колея в снежном накате глубиной до 12 см и снежные валы, которые заужали проезжую часть до 1,5 м. По информации ГИБДД, были возбуждены административные дела по ст. 12.34 КоАП РФ "Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений".

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