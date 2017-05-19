Тюменский вуз и центр "Сириус" будут совместно работать по поддержке одаренных детей

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Тюменский государственный университет (ТюмГУ) и образовательный центр "Сириус" будут совместно работать по выявлению и сопровождению одаренных детей. Соглашение о сотрудничестве было подписано между вузом и фондом "Талант и успех", сообщили в пресс-службе ТюмГУ.
"В рамках сотрудничества выпускники "Сириуса" получат возможность участвовать в дополнительных образовательных программах, курсах, семинарах и конференциях, организуемых на площадках ТюмГУ. Соглашение предусматривает создание для школьников и студентов таких условий, которые позволят им реализовывать свой потенциал и применить способности для решения значимых и актуальных задач", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что в числе приоритетных программ в направлении "Наука" - углубленное изучение математики, физики, биологии и информатики. "Занятия будут проходить в формате "Научные субботы" для выпускников "Сириуса" - семинары в исследовательских лабораториях университета и проектные задания. Также в рамках соглашения выпускники "Сириуса", обучаясь в школе, смогут посещать курсы для студентов 1-2 года обучения", - уточнили там.
Кроме того, будет организовано проведение совместных научно-практических конференций, семинаров, тренингов, посвященных вопросам образовательной, педагогической, учебно-развивающей деятельности, культуры и спорта. "Соглашение предусматривает профессиональное ориентирование талантливых школьников и содействие в трудоустройстве после окончания обучения. Так, "Сириус" предоставит выпускникам ТюмГУ возможность прохождения практики, в том числе педагогической, на базе образовательного центра", - пояснили в вузе.
Образовательный центр "Сириус" находится в Сочи, он был открыт образовательным фондом "Талант и успех" по инициативе президента РФ Владимира Путина, который возглавил его попечительский совет. На профессиональные смены ежемесячно зачисляются 600 школьников со всей страны по направлениям "Наука", "Спорт" и "Искусство". С начала работы образовательного центра "Сириус" обучение прошли почти 14 тыс. одаренных школьников из 85 регионов России.
На сегодняшний день в Тюменской области проживают 102 выпускника "Сириуса".