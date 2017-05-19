Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.05:
$ 57.47
€ 64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тюменский вуз и центр "Сириус" будут совместно работать по поддержке одаренных детей

Новости Урала
19 мая, 11:33 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 19, мая. /ТАСС

В числе приоритетных программ в направлении "Наука" - углубленное изучение математики, физики, биологии и информатики

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Тюменский государственный университет (ТюмГУ) и образовательный центр "Сириус" будут совместно работать по выявлению и сопровождению одаренных детей. Соглашение о сотрудничестве было подписано между вузом и фондом "Талант и успех", сообщили в пресс-службе ТюмГУ.

"В рамках сотрудничества выпускники "Сириуса" получат возможность участвовать в дополнительных образовательных программах, курсах, семинарах и конференциях, организуемых на площадках ТюмГУ. Соглашение предусматривает создание для школьников и студентов таких условий, которые позволят им реализовывать свой потенциал и применить способности для решения значимых и актуальных задач", - говорится в сообщении.

Смотрите также

Центр для одаренных детей "Сириус": и искусство, и спорт, и наука

В пресс-службе добавили, что в числе приоритетных программ в направлении "Наука" - углубленное изучение математики, физики, биологии и информатики. "Занятия будут проходить в формате "Научные субботы" для выпускников "Сириуса" - семинары в исследовательских лабораториях университета и проектные задания. Также в рамках соглашения выпускники "Сириуса", обучаясь в школе, смогут посещать курсы для студентов 1-2 года обучения", - уточнили там.

Кроме того, будет организовано проведение совместных научно-практических конференций, семинаров, тренингов, посвященных вопросам образовательной, педагогической, учебно-развивающей деятельности, культуры и спорта. "Соглашение предусматривает профессиональное ориентирование талантливых школьников и содействие в трудоустройстве после окончания обучения. Так, "Сириус" предоставит выпускникам ТюмГУ возможность прохождения практики, в том числе педагогической, на базе образовательного центра", - пояснили в вузе.

Образовательный центр "Сириус" находится в Сочи, он был открыт образовательным фондом "Талант и успех" по инициативе президента РФ Владимира Путина, который возглавил его попечительский совет. На профессиональные смены ежемесячно зачисляются 600 школьников со всей страны по направлениям "Наука", "Спорт" и "Искусство". С начала работы образовательного центра "Сириус" обучение прошли почти 14 тыс. одаренных школьников из 85 регионов России.

На сегодняшний день в Тюменской области проживают 102 выпускника "Сириуса".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Балтийский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
10
В Тюменской области глава МЧС и губернатор осмотрели места подтоплений
8
Завод "Русала" на Урале увеличит производство глинозема на 17% за счет модернизации
5
Студент-баскетболист приступил к работе "антиголубем" в Музее истории Екатеринбурга
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Прокуратура Украины возбудила дело за некачественный ремонт фрегата "Гетман Сагайдачный"
2
Госдума пригласит главу ФСБ для обсуждения вмешательства США в дела РФ
3
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
4
Патрушев: РФ не звала Украину и Грузию на саммит Совбезов в Твери, США отказались сами
5
Прокуратура Швеции прекратила расследование в отношении Ассанжа
6
Власти Москвы не планируют в ближайшее время строить метро в Мытищах
7
Оплата метро и МЦК через Android Pay обойдется пассажирам в один рубль в течение месяца
Темы дня
Загрузка...
Реклама