Уровень воды в районе тюменского села Викулово поднялся еще на 53 см

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Уровень воды в реке Ишим в районе села Викулово Тюменской области, куда перемещается волна паводка, увеличился за сутки еще на 53 см. Как сообщили в пресс-службе губернатора региона, уровень воды составил 960 см при опасной отметке в 1100 см.

"Уровень воды в реке Ишим в районе города Ишим за сутки снизился на 8 см, он там составляет 924 см. В районе села Абатское также наблюдается снижение уровня воды за последние сутки на 4 см до отметки 1139 см (опасный уровень - 1225 см). В районе села Викулово фиксируется подъем воды на 53 см за последние сутки до отметки 960 см", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в ближайшее время на ранее затопленных участках в Ишимском районе восстановят автомобильное движение, а затем пустят и рейсовые автобусы - такую задачу поставил губернатор региона Владимир Якушев. "На заседании регионального оперативного штаба глава Ишимского района Сергей Вотяков доложил, что если дороги в порядке, то движение оперативно откроют, однако останется ограничение для большегрузных фур. Прежде всего, это касается участка региональной дороги Ишим - Маслянское - Сладково", - уточнили там.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Тюменской области, на территории города Ишим остаются подтоплены 23 дома, на территории Ишимского района подтоплен 41 дом. На территории Абатского муниципального района подтоплено два жилых дома и 270 нежилых садоводческих участков. В Викуловском муниципальном районе на данный момент подтопленных жилых домов и социально значимых объектов нет.

Ранее сообщалось, что 16 мая в Тюменской области из-за прохождения весеннего паводка введен режим ЧС.