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Более четырех тонн зараженной птичьим гриппом индейки выявлено в Челябинской области

Новости Урала
19 мая, 12:44 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 19, мая. /ТАСС

Птица была завезена из Татарстана

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© ИТАР-ТАСС/Николай Марочкин

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Управление Россельхознадзора по Челябинской области выявило более четырех тонн зараженной птичьим гриппом индейки, завезенной из Татарстана. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"В Челябинскую область поступило более 4 т полуфабрикатов из мяса птицы, выработанных ООО "ЕВРОДОН". Продукция поступила с территории Республики Татарстан, со складов двух предприятий, куда она была завезена, в свою очередь, по ветеринарным сопроводительным документам, выписанным госветслужбой Ростовской области с отметкой об отрицательных результатах исследований на грипп А птиц", - сказали в Россельхознадзоре по региону.

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После предупреждения коллег из Управления Россельхознадзора по Республике Татарстан о возможном инфицировании птичьих полуфабрикатов челябинскими специалистами были отобраны два образца филе индейки и отправлены на исследование в лабораторию. Исследования показали, что в мясе присутствует возбудитель генетического материала вируса гриппа птиц А\H5.

"После этого было принято решение об уничтожении всей партии зараженного мяса. Сейчас проводятся исследования птицеводческой продукции, находящейся на складе предприятия ООО "Сельскохозяйственное предприятие "Вдохновение" в Миассе, которое получило с Ростовской области зараженную индейку, проводятся дезинфекция всех помещений и прилегающей территории. Также важно установить все предприятия, куда еще могла попасть подобная зараженная продукция", - пояснили там, что мясо будет сожжено в печах одного из миасских предприятий.

Птичий грипп в РФ

По данным управления, сегодня в России зафиксированы вспышки птичьего гриппа. По предварительным данным, проблема заключается в неправильном содержании домашней птицы и несоблюдении ветеринарных норм.

Угроза распространения птичьего гриппа стала причиной ввода запрета на ввоз из Татарстана птицы, мяса и яиц, а также растительных кормов в ряде регионов Поволжского Федерального округа. Такие меры уже приняли в Пермском крае, Республике Чувашия, Оренбургской, Саратовской, Пензенской и других областях. В Челябинской области данного ограничения введено не было, партия индейки в 4 т является первой выявленной продукцией с птичьим гриппом.

Птичий грипп - вирусная инфекция птиц с высокой заразностью, которая может протекать среди них как бессимптомно, так и вызывать гибель.

Переносчиками инфекции являются в своем большинстве дикие птицы (водоплавающие - гуси, утки), которые практически не заболевают, однако имеют свойство мигрировать с места на место и тем самым переносить вирусы на большие расстояния. Домашние виды птиц, подверженные заражению вирусом птичьего гриппа, это куры, индюки.

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