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"Уралэнергомонтаж" погасил долги по зарплате в 461 млн рублей после проверки прокуратуры

Новости Урала
19 мая, 13:02 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 19, мая. /ТАСС

На предприятии трудится более 1,7 тыс. человек

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Прокуратура Свердловской области провела проверку исполнения трудового законодательства в производственном объединении "Уралэнергомонтаж". По итогам проверки сотрудникам выплачены долги по зарплате на сумму свыше 461 млн рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.

"По результатам прокурорской проверки погашена задолженность по выплате заработной платы на сумму более 461 млн рублей перед работниками промышленного предприятия "Уралэнергомонтаж", на котором трудится более 1,7 тыс. человек. Задолженность сформировалась по семи монтажным управлениям, которые осуществляют свою деятельность на территории Свердловской области, Пермского края и Республики Башкортостан", - уточнили в пресс-службе.

Сотрудники ведомства опросили работников предприятия, в том числе руководителей. "Прокуратурой города Березовского (Свердловская область) проведены заслушивания прежнего руководителя ПО "Уралэнергомонтаж", с которым трудовые отношения прекращены обществом досрочно, а также действующего руководителя предприятия о причинах образования задолженности перед работниками. По их результатам истребован график погашения задолженности по заработной плате, изучены сведения о балансовом имуществе предприятия и дебиторской задолженности", - добавили в ведомстве.

Прокуратура направила в суд более 250 заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании зарплаты, которые были удовлетворены. Также в следственные органы переданы материалы для дачи уголовно-правовой оценки по факту невыплат заработной платы, на основании которых возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Невыплата заработной платы".

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