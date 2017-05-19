Восемь лесных пожаров потушили за сутки в Челябинской области

Тренер "Зенита" Луческу извинился за свое поведение после матча с "Краснодаром"Спорт 19 мая, 14:16
"РЖД Логистика" в I квартале увеличила объем обработанных грузов на 2% - до 15 млн тоннТранспорт 19 мая, 14:09
Отсутствие пыли усугубляет загрязнение воздухаСоциальная ответственность 19 мая, 14:07
У собственников жилья в сносимых пятиэтажках будет право на обжалование переселенияОбщество 19 мая, 14:06
Ассанж отреагировал на прекращение расследования фотографией в TwitterМеждународная панорама 19 мая, 14:04
Экскурсии, выставки и перформансы: главные события Ночи в музее в МосквеКультура 19 мая, 14:00
На Украине чиновников обязали сменить российские электронные адреса на украинскиеМеждународная панорама 19 мая, 13:56
Совет при Минобрнауки обеспокоен финансированием гуманитарных проектов РФФИНаука 19 мая, 13:55
Сафонов: на Байкале необходимо развивать организованный туризмСибирь 19 мая, 13:51
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Восемь лесных пожаров на площади 14,1 га ликвидировали в Челябинской области за сутки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ лесами по региону.
"За минувшие сутки на Южном Урале ликвидировали восемь пожаров на площади 14,12 га. По два возгорания произошло в Миасском (3,62 га) и Шершневском (0,55 га) лесничествах. На тушении лесных пожаров были задействованы 68 человек и 24 единицы техники", - сообщили там.
По состоянию на утро 19 мая 2017 года на территории лесного фонда региона с начала пожароопасного сезона ликвидирован 321 пожар на площади 2678,4 га, большинство возгораний произошли на территорииях Аргаяшского лесничества. Всего на тушении лесных пожаров были задействованы 3061 человек и 1110 единиц техники.
С 30 апреля по решению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского на территории Южного Урала введен особый противопожарный режим (ОПР).