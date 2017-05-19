Восемь лесных пожаров потушили за сутки в Челябинской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Восемь лесных пожаров на площади 14,1 га ликвидировали в Челябинской области за сутки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ лесами по региону.

"За минувшие сутки на Южном Урале ликвидировали восемь пожаров на площади 14,12 га. По два возгорания произошло в Миасском (3,62 га) и Шершневском (0,55 га) лесничествах. На тушении лесных пожаров были задействованы 68 человек и 24 единицы техники", - сообщили там.

По состоянию на утро 19 мая 2017 года на территории лесного фонда региона с начала пожароопасного сезона ликвидирован 321 пожар на площади 2678,4 га, большинство возгораний произошли на территорииях Аргаяшского лесничества. Всего на тушении лесных пожаров были задействованы 3061 человек и 1110 единиц техники.

С 30 апреля по решению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского на территории Южного Урала введен особый противопожарный режим (ОПР).