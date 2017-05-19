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Коллекцию наград и грампластинок Сталина впервые выставят в Екатеринбурге в "Ночь музеев"

Новости Урала
19 мая, 15:01 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 19, мая. /ТАСС

Музей "Боевая слава Урала" начинает серию выставок под названием "Маршалы Победы"

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Выставка личных вещей Иосифа Сталина впервые откроется в Екатеринбурге в музее "Боевая слава Урала" Центрального военного округа (ЦВО) в "Ночь музеев". В экспозиции представлены несколько десятков экспонатов, в том числе коллекция наград и граммофонных пластинок, сообщили ТАСС в пресс-службе ЦВО.

"Ночь музеев" - международная культурно-образовательная акция, в ходе которой музеи и другие учреждения культуры работают до позднего вечера или даже в ночные часы, а посетители получают возможность осматривать экспозиции по единому городскому билету, зачастую бесплатному. Во многих странах акция проводится несколько раз в год, общего регламента ее проведения не существует. В России акция проводится ежегодно. В этом году "Ночь музеев" пройдет в ночь на 21 мая.

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"Музей "Боевая слава Урала" начинает серию временных выставок под названием "Маршалы Победы". Так, участники акции "Ночь музеев" смогут увидеть выставку, посвященную наградам Сталина. Помимо наград также будут представлены личные вещи генералиссимуса, например, набор граммофонных пластинок с записями речей, которые вождь произносил в 30-е годы на различных мероприятиях, партийных съездах. Это уникальные предметы из частной коллекции мецената из Екатеринбурга, они экспонируются впервые", - сообщили в пресс-службе.

В дальнейшем временные выставки в рамках проекта "Маршалы Победы" также планируется посвятить Георгию Жукову, Константину Рокоссовскому, Ивану Коневу, добавили в пресс-службе.

Музей "Боевая слава Урала" ЦВО будет участвовать в акции "Ночь музеев" во второй раз. Помимо выставки личных вещей Сталина, посетители смогут увидеть выставку, посвященную 167-й стрелковой дивизии, которая была сформирована в 1943 году в городе Асбесте (Свердловская область). "Будет представлена 3D-диорама, иллюстрирующая операцию по форсированию Днепра и освобождению Киева, по итогам которой 34 солдата и офицера получили звезду Героя Советского Союза", - рассказали в ЦВО.

Кроме того, в музее можно будет увидеть документы и стрелковое оружие военнослужащих Уральского добровольческого танкового корпуса, а также экспозицию, посвященную событиям 1 мая 1960 года, когда в небе над Свердловском был сбит самолет американского шпиона Фрэнсиса Пауэрса. "Мы представим настоящий осколок сбитого самолета U-2, грамоту офицера, который отличился во время тех событий", - сказали в пресс-службе.

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