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Жители пострадавшего от паводка тюменского Ишима начали возвращаться в свои дома

Новости Урала
19 мая, 16:27 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 19, мая. /ТАСС

Уровень воды в реке в районе города ежесуточно снижается

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© Михаил Почуев/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Первые 11 жителей вернулись в свои дома в пострадавшем от паводка городе Ишим в Тюменской области. Уровень воды в реке в районе города ежесуточно снижается, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, в сутки снижение уровня воды составляет от 7 до 12 см.

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"Сотрудниками МЧС России на данный момент оказывается помощь властям города Ишима в аварийно-восстановительных работах, в уборке деревьев вокруг дамб, очистке и освобождении ранее подтопленной территории от мусора, оказывается помощь в доставке личного имущества со складов временного хранения. На данный момент в свои ранее подтопленные дома удалось вернуться 11 жителям", - сказали в региональном главке МЧС.

Как отмечает ведомство, всего на территории Тюменской области остаются подтопленными 66 домов, в которых зарегистрировано 179 человек. "В городе Ишим 23 дома, в Ишимском муниципальном районе 41 дом, в Абатском муниципальном районе 2 дома, в Викуловском муниципальном районе подтопленных домов нет", - уточнили в пресс-службе.

Ранее в пресс-службе губернатора региона добавили, что в ближайшее время на ранее затопленных участках в Ишимском районе восстановят автомобильное движение, а затем пустят и рейсовые автобусы, но ограничение останется для большегрузных фур. Прежде всего, это касается участка региональной дороги Ишим - Маслянское - Сладково.

Ранее сообщалось, что 16 мая в Тюменской области из-за прохождения весеннего паводка введен режим ЧС.

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