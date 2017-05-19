Инвестор из Италии будет строить объекты здравоохранения в рамках ГЧП на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Итальянская строительная компания "Пиццаротти" подписала соглашение об инвестиционном сотрудничестве с правительством Челябинской области. Договор предусматривает реализацию ряда проектов в регионе с привлечением механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП), сообщает пресс-служба Минэкономразвития региона.

"Одна из крупнейших строительных фирм Италии, компания "Пиццаротти", подписала соглашение с правительством Челябинской области. Предмет договора - реализация инвестиционных проектов в сфере социально-экономического развития Челябинской области, в том числе по созданию объектов здравоохранения в регионе", - говорится в сообщении.

По данным регионального министерства, соглашение было подписано в рамках форума Уральского федерального округа по развитию государственно-частного партнерства, который открылся в Челябинске 19 мая.

"Компания, по условиям соглашения, берет на себя подготовку и реализацию проектов, областное правительство обеспечивает инвестору административное содействие", - говорится в сообщении министерства. Соглашение подписали генеральный директор ООО "Пиццаротти И.Е" Феруччио Бразили и вице-губернатор Челябинской области Руслан Гаттаров.

"Предварительные встречи с руководством компании, которые прошли в областном правительстве, показывают, что у нас есть много возможностей для взаимодействия. Это первый документ, в дальнейших планах - глубокая проработка конкретных проектов. Думаю, за этим последуют контракты и готовые объекты, которые важны для региона и улучшат качество жизни южноуральцев", - отметил Гаттаров.

Итальянский инвестор

Pizzarotti Group - одна из четырех ведущих строительных компаний Италии, основанная в 1910 году. Основные направления деятельности: проектирование, строительство крупных инфраструктурных объектов, таких как автомагистрали, железные дороги, аэропорты, мосты, тоннели, дамбы, а также здания больниц, общественных и офисных центров, стадионов.

Сейчас компания работает в 11 странах мира, штат ее сотрудников составляет более 3000 человек. Проекты реализованы в Италии, Румынии, Алжире, Марокко, Израиле, Швейцарии, Франции, Филиппинах, Кувейте. Компания участвовала в создании таких объектов, как метро в Неаполе и инфраструктура аэропорта Шарль-де-Голль в Париже.