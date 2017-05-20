Самолет IFly вылетел из Екатеринбурга в китайскую Санью почти после 13 часов задержки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мая. /ТАСС/. Самолет авиакомпании IFly вылетел из Екатеринбурга после почти 13 часов задержки в китайский город Санья, сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово.

"Пассажиры чартерного рейса I4-9886 авиакомпании IFly вылетели из Екатеринбурга в китайский город Санья в 13:18 по местному времени (11:18 мск)", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что самолет должен был вылететь в ночь на 20 мая в 00:25 по местному времени (19 мая 22:25 мск), однако вылет был перенесен на 13:00 по местному времени (11:00 мск). Комментарий авиакомпании IFly ТАСС получить не удалось.

В Уральской транспортной прокуратуре сообщили, что контролируют соблюдение прав и свобод пассажиров в связи с многочасовой задержкой вылета чартерного рейса. "На рейс забронировали места 234 пассажира. Установлено, что причиной задержки явилась техническая неисправность воздушного судна (Boeing-757-200), которую в аэропорту города Новосибирска устранить не удалось. Руководством авиакомпании принято решение о замене воздушного суда", - сообщили в транспортной прокуратуре.

Там также добавили, что по информации представителя авиакомпании IFly в целях соблюдения прав потребителей пассажирам задержанного рейса предоставлен предусмотренный федеральными авиационными правилами комплекс бесплатных услуг. "Пассажиры были размещены в гостиницах "Анжело" и "Лайнер", где им предоставили прохладительные напитки и горячее питание. По поручению Уральской транспортной прокуратуры Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства по защите прав потребителя. Обращения граждан о нарушении их прав при задержке данного рейса в прокуратуру не поступали", - отметили в ведомстве.

Авиакомпания IFly зарегистрирована в Москве в 2009 году, выполняет чартерные рейсы в Италию, Испанию, Таиланд, Францию, Китай и др.