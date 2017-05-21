Ребенок, подросток и пенсионерка погибли от отравления угарным газом в Челябинске

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мая. /ТАСС/. Двухлетний ребенок, 17-летний подросток и 79-летняя женщина погибли от отравления угарным газом в одном из многоэтажных домов Челябинска, сообщили в пресс-службе областного управления СК России.

"В воскресенье утром в квартире, расположенной на первом этаже жилого дома Металлургического района Челябинска, обнаружены тела двух- и 17-летнего мальчиков. Также в квартире, расположенной на этаж выше, обнаружено тело 79-летней женщины... По предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом от работающей газовой колонки из-за засоренного вентиляционного канала", - сказали в пресс-службе.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть трех лиц".