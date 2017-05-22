Вылет самолета Somon Air из Екатеринбурга в Душанбе задержан на сутки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Таджикская компания Somon Air на сутки задержала отправление самолета из Екатеринбурга в Душанбе, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта Кольцово.

Согласно онлайн табло воздушной гавани, самолет из Екатеринбурга в Душанбе должен был вылететь 21 мая в 12:10 мск, планируемое время вылета рейса в понедельник, 22 мая, - 15:30 мск.

"По нашим данным, причиной задержки рейса стала подготовка воздушного судна к вылету. В аэропорту находятся 87 пассажиров рейса, из них 9 детей. С людьми работают представители авиакомпании", - уточнили в пресс-службе аэропорта.

По данным Уральской транспортной прокуратуры, специалисты ведомства выехали в Кольцово. "Сейчас по данному факту проводится проверка", - сказала собеседница агентства.

ТАСС пока не располагает комментарием авиакомпании.