Вылет самолета Somon Air из Екатеринбурга в Душанбе задержан на сутки

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Вылет самолета Somon Air из Екатеринбурга в Душанбе задержан на суткиНовости Урала 22 мая, 9:10
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Таджикская компания Somon Air на сутки задержала отправление самолета из Екатеринбурга в Душанбе, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта Кольцово.
Согласно онлайн табло воздушной гавани, самолет из Екатеринбурга в Душанбе должен был вылететь 21 мая в 12:10 мск, планируемое время вылета рейса в понедельник, 22 мая, - 15:30 мск.
"По нашим данным, причиной задержки рейса стала подготовка воздушного судна к вылету. В аэропорту находятся 87 пассажиров рейса, из них 9 детей. С людьми работают представители авиакомпании", - уточнили в пресс-службе аэропорта.
По данным Уральской транспортной прокуратуры, специалисты ведомства выехали в Кольцово. "Сейчас по данному факту проводится проверка", - сказала собеседница агентства.
ТАСС пока не располагает комментарием авиакомпании.