В Челябинской области за выходные ликвидировали 14 пожаров на площади 56,3 га

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая./ТАСС/. Пожарные ликвидировали за минувшие выходные 14 пожаров на площади более чем 56 га в Челябинской области. Об этом сообщили в главном управлении лесами по региону.
"За минувшие выходные в Челябинской области ликвидировали 14 пожаров на площади 56,3 гектара. Большинство возгораний (шесть на площади 20,7 га - прим. ТАСС) произошло в Миасском лесничестве. На тушении лесных пожаров были задействованы 148 человек и 48 единиц техники", - сообщили в управлении.
По данным ведомства на утро 22 мая 2017 года, на территории лесного фонда региона с начала пожароопасного сезона ликвидированы 342 пожара на площади 2774,3 га. Большинство ЧП произошло на территориях Аргаяшского (24) и Брединского (12) лесничеств. Всего на тушении лесных пожаров были задействованы 3291 человек и 1181 единица техники.
С 30 апреля по решению губернатора области Бориса Дубровского на территории Южного Урала введен особый противопожарный режим.