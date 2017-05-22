Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.05:
$ 57.16
€ 63.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Челябинской области за выходные ликвидировали 14 пожаров на площади 56,3 га

Новости Урала
22 мая, 9:45 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая./ТАСС

Большинство возгораний произошло в Миасском лесничестве

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая./ТАСС/. Пожарные ликвидировали за минувшие выходные 14 пожаров на площади более чем 56 га в Челябинской области. Об этом сообщили в главном управлении лесами по региону.

"За минувшие выходные в Челябинской области ликвидировали 14 пожаров на площади 56,3 гектара. Большинство возгораний (шесть на площади 20,7 га - прим. ТАСС) произошло в Миасском лесничестве. На тушении лесных пожаров были задействованы 148 человек и 48 единиц техники", - сообщили в управлении.

По данным ведомства на утро 22 мая 2017 года, на территории лесного фонда региона с начала пожароопасного сезона ликвидированы 342 пожара на площади 2774,3 га. Большинство ЧП произошло на территориях Аргаяшского (24) и Брединского (12) лесничеств. Всего на тушении лесных пожаров были задействованы 3291 человек и 1181 единица техники.

С 30 апреля по решению губернатора области Бориса Дубровского на территории Южного Урала введен особый противопожарный режим.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
10
В Тюменской области глава МЧС и губернатор осмотрели места подтоплений
8
Завод "Русала" на Урале увеличит производство глинозема на 17% за счет модернизации
5
Студент-баскетболист приступил к работе "антиголубем" в Музее истории Екатеринбурга
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Ъ": США обращались к РФ с запросами о хакерских атаках накануне выборов
2
WSJ: США могут прекратить безвозмездную военную помощь Украине и другим странам
3
В Хабаровске экстренно приземлился вылетевший в Москву авиалайнер
4
Фраза Порошенко "мой народ проживет без соцсетей" возмутила украинских пользователей
5
Сбербанк выдал кредит "дочке" VEON на 110 млрд руб. сроком на 5 лет
6
СМИ: Китай попросил США дать ему 100 дней для оказания давления на КНДР
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама