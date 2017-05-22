Пожарные потушили горевшую четыре дня свалку в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Сотрудники Свердловского МЧС потушили несанкционированную свалку, которая четыре дня горела в одном из районов Екатеринбурга, сообщили в Главном управлении МЧС России по Свердловской области.

"Возгорание на несанкционированной свалке в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга было ликвидировано. Пожар возник ночью 18 мая, работы по ликвидации возгорания продолжались четыре дня. Специалисты МЧС каждые два часа осуществляли замеры концентрации вредных веществ в воздухе, превышения предельно допустимой концентрации выявлено не было. Ближайшие жилые строения находились в одном километре от места горения", - сообщили в ведомстве.

Ранее МЧС сообщало, что на несанкционированной свалке после ликвидации открытого горения происходило тление многометровых слоев мусора. Спецтехникой производились работы по проливке и засыпке тлеющего мусора. Пятью самосвалами было завезено около 600 тыс. кубометров грунта для тушения свалки. МЧС задействовало 15 человек, в распоряжении которых было две единицы техники.