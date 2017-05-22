СК в Тюмени возбудил дело по факту неуплаты налогов на сумму более 26 млн рублей

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Тюменские следователи возбудили уголовное дело в отношении директора НПО "Стройизыскания" по факту неуплаты налогов на сумму более 26 млн рублей, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.
"По версии следствия, с апреля 2012 по март 2015 года подозреваемый, являясь руководителем указанной организации, уклонился от перечисления в бюджет налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организации путем включения ложных сведений в налоговые декларации, предоставленные в налоговые органы", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в результате сумма неуплаченных налогов составила свыше 26 млн рублей. "Изъята необходимая бухгалтерская документация организации, назначено проведение налоговой экспертизы, проводятся необходимые следственные действия, направленные на возмещение ущерба причиненного бюджетной системе", - уточнили в пресс-службе.
НПО "Стройизыскания" осуществляет деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставляет технические консультации в этих областях.