Более 70 пострадавших от паводка жителей Ишима получили компенсации

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Семьдесят семь жителей города Ишим в Тюменской области, чье имущество пострадало из-за паводка в этом году, получили материальные выплаты из областного бюджета. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

"В Ишиме продолжается оценка ущерба жилых домов, попавших в зону затопления. По мере их освобождения от воды специалисты проводят межведомственное обследование, определяют пригодность домовладения для дальнейшего проживания. Продолжается и выплата компенсаций пострадавшим: по состоянию на 22 мая денежные средства из областного бюджета в связи с утратой имущества получили 77 ишимцев", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что сумма выплат варьируется в зависимости от нанесенного стихией ущерба. "Денежные средства выплачены семьям, чьи жилые дома подтоплены и у которых пострадало имущество, в том числе жителям домов в садовых товариществах, для которых это было единственное жилье. Совместно с правительством Тюменской области подготовлен и направлен в Москву пакет документов для выделения финансовой помощи из средств федерального бюджета", - приводит пресс-служба слова главы города Федора Шишкина.

По данным властей, 12 пострадавших в результате паводка домов решено снести. "В те дома, которые пригодны для проживания, некоторые ишимцы уже вернулись. За последние сутки уровень воды в реке Ишим снизился на 6 сантиметров, а с начала периода - на 77 сантиметров, сейчас он остановился на отметке 905 сантиметров", - добавили в городской администрации.

Как пояснили в пресс-службе управления МЧС по Тюменской области, всего на территории региона остаются подтопленными 54 дома и 6,878 тыс. нежилых садоводческих участков. В городе Ишиме в зоне подтопления находится десять домов, в Ишимским районе - 41 дом, в Абатском муниципальном районе - три дома, в Викуловском районе подтопленных домов нет.

Ранее сообщалось, что 16 мая в Тюменской области из-за прохождения весеннего паводка введен режим ЧС. В пресс- службе губернатора региона отмечали, что в ближайшее время на ранее затопленных участках в Ишимском районе восстановят автомобильное движение, а затем пустят и рейсовые автобусы, но ограничение останется для большегрузных фур. Прежде всего, это касается участка региональной дороги Ишим - Маслянское - Сладково.